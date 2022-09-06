Дочь Виктории Бекхэм показала свою новую "взрослую" прическу

11-летняя Харпер Бекхэм не боится экспериментировать с внешностью.

11-летнюю Харпер Бекхэм называют маленькой копией ее мамы Виктории Бекхэм, так как она любит стильно одеваться и не боится экспериментировать с внешностью. Перед началом нового учебного года модный стилист Кен Пейвс сделал девочке стильную "взрослую" стрижку, чем она поспешила поделиться со своими подписчикам в TikTok.

Ее мама была под впечатлением от результата и оставила комментарий под фото дочери: " Новый учебный год, новые прически для больших девочек. Мы любим тебя, Кен Пейвс".

[ + – ] Харпер Бекхэм с новой прической

Это не первый раз, когда Харпер экспериментирует с волосами. Пару лет назад она сделала боб с челкой, чем слегка расстроила своего звездного отца, который, как оказалось, любит, когда у дочери длинные волосы.

Как пишет Hellomagazine, Харпер учится в Glendower Prep в Южном Кенсингтоне. Год обучения в школе обходится ее родителям в 22 350 фунтов стерлингов. Учебное заведение гордится своими высокими стандартами. Помимо академических дисциплин, в школе очень популярны спортивные занятия.

Подросток появилась с новой прической через пару дней после роскошной вечеринке по случаю дня рождения ее брата Ромео. На празднике девочка была в атласном синем мини-платье в стиле 90-х. Образ дополняла пара белых кроссовок и блестящие украшениями.

На снимках, которые Виктория опубликовала у себя в аккаунте Instagram, вся семья собралась вокруг праздничного семиярусного торта Ромео, отражающего его футбольную карьеру.

В нижней части угощения были футбольные ворота, на одном из ярусов фотография 20-летнего парня, а на вершине торта был футбольный мяч и звезды.

"Не могу поверить, что ему 20!!ʼ — подписала фото Виктория.

Отметим, что на дне рождения Ромео не было его брата Бруклина и его супруги Николы Пельтц. По слухам, у старших Бекхэмов трудные отношения с невесткой. Виктория не смогла найти с ней общий язык. Сама Никола считает, что все не заладилось еще со свадьбы. Свекровь хотела, чтобы невестка выбрала платье ее бренда, но Никола вышла замуж в наряде от Valentino.

Фокус ранее писал, что Виктория Бекхэм очень опечалена из-за трудных отношений с Николой Пельтц.