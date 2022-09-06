Дочка Вікторії Бекхем показала свою нову "дорослу" зачіску

11-річна Гарпер Бекхем не боїться експериментувати із зовнішністю.

11-річну Гарпер Бекхем називають маленькою копією її мами Вікторії Бекхем, оскільки вона любить стильно одягатися та не боїться експериментувати із зовнішністю. Перед початком нового навчального року модний стиліст Кен Пейвс зробив дівчинці стильну "дорослу" стрижку, чим вона поспішила поділитися зі своїми підписниками в TikTok.

Її мама була під враженням від результату та залишила коментар під фото доньки: "Новий навчальний рік, нові зачіски для великих дівчаток. Ми любимо тебе, Кене Пейвс".

[ + – ] Гарпер Бекхем із новою зачіскою

Це не вперше, коли Гарпер експериментує з волоссям. Кілька років тому вона зробила боб із чубчиком, чим трохи засмутила свого зіркового батька, який, як виявилося, любить, коли в доньки довге волосся.

Як пише Hellomagazine, Гарпер навчається в Glendower Prep у Південному Кенсінгтоні. Рік навчання в школі коштує її батькам 22 350 фунтів стерлінгів. Навчальний заклад пишається своїми високими стандартами. Крім академічних дисциплін, у школі дуже популярні спортивні заняття.

Підліток з'явилася з новою зачіскою за кілька днів після розкішної вечірки з нагоди дня народження її брата Ромео. На святі дівчинка була в атласній синій мінісукні в стилі 90-х. Образ доповнювала пара білих кросівок і блискучі прикраси.

На знімках, які Вікторія опублікувала в себе в обліковому записі Instagram, уся родина зібралася навколо святкового семиярусного торта Ромео, що відбиває його футбольну кар'єру.

У нижній частині частування була футбольні ворота, на одному з ярусів — фотографія 20-річного хлопця, а на вершині торта був футбольний м'яч і зірки.

"Не можу повірити, що йому 20!!" — підписала фото Вікторія.

Зазначимо, що на дні народження Ромео не було його брата Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц. Із чуток, у старших Бекхемів важкі стосунки з невісткою. Вікторія не змогла порозумітися з нею. Сама Нікола вважає, що все не склалося ще з весілля. Свекруха хотіла, щоб невістка обрала сукню її бренду, але Нікола вийшла заміж у вбранні Valentino.

Фокус раніше писав, що Вікторія Бекхем дуже засмучена через важкі стосунки з Ніколою Пельтц.