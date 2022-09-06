Бывшая девушка Владимира Кличко показала фото со своего дня рождения

Последние несколько лет выдались для актрисы очень тяжелыми, но сейчас ее жизнь налаживается.

Американская актриса и певица Хайден Панеттьери, которая 21 августа отметила свой 33 день рождения, только сейчас опубликовала снимок с празднования. поблагодарив друзей и близких, которые разделили с ней приятные моменты.

На фото девушка позирует в голубом мини-платье с леопардовым принтом и мордой леопарда. Ее волосы собраны в высокий хвост на голове, заплетенный в косу, глаза оттенены под цвет наряда, а губы покрыты помадой. Она выглядит уверенной в себе и улыбается.

"У меня была невероятная встреча в честь дня рождения с небольшой группой моих самых дорогих друзей и любимых людей!", – подписала она кадр, собпроводив его хэштегами #хибачи #безалкогольные напитки #игры #друзья #день рождения #33.

Ранее стало известно, что Хайден боролась с алкогольной и опиоидной зависимостями.

"Это было очень темное и сложное время в моей жизни. Но многие женщины проходят через то же, что и я, и я хочу, чтобы люди знали, что просить о помощи – это нормально", – говорила актриса в откровенном интервью журналу People в июле.

За последние несколько лет она пережила токсичные отношения с Брайаном Хикерсоном, с которым она встречалась в течение четырех лет, и который поднимал на нее руку, и послеродовую депрессию, развившуюся у нее после рождения дочери Кайи Евдокии в 2014 году. Отцом девочки является украинмкий боксер Владимир Кличко, который сейчас воспитывает дочь.

Панеттьери впервые обратилась за лечением от депрессии в 2015 году, но не бросила пить. Ее отношения с Кличко закончились.

"Он не хотел быть рядом со мной, я не хотела быть рядом с собой. Но с опиатами и алкоголем я делала все, чтобы на мгновение почувствовать себя счастливой. Тогда я чувствовала себя хуже, чем раньше. Я была в цикле саморазрушения", – рассказывала Хайден.

В 2018 году она отправила дочь к отцу в Киев.

"Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой – и иногда это означает отпустить ее", – подчеркнула актриса.

Панеттьери вернулась к лечению депрессии в 2020 году. В течение последнего года она проходила как терапию травм, так и стационарное лечение, проведя восемь месяцев в реабилитационном центре.

Сейчас ее дела налаживаются. Актриса снова учится радоваться жизни и вернулась в профессию, снявшись в роли Кирби в "Крике 6".

Напомним, Хайден Пенеттьери показала, как выглядит их с Владимиром Кличко дочь.