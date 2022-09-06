Колишня дівчина Володимира Кличка показала фото зі свого дня народження

Останні кілька років видалися для акторки дуже важкими, але зараз її життя налагоджується.

Американська акторка та співачка Гейден Панеттьєр, яка 21 серпня відзначила свій 33 день народження, лише зараз опублікувала знімок зі святкування. подякувавши друзям і близьким, які розділили з нею приємні моменти.

На фото дівчина позує в блакитній мінісукні з леопардовим принтом і мордою леопарда. Її волосся зібране у високий хвіст на голові, заплетене в косу, очі відтінені під колір вбрання, а губи вкриті помадою. Вона має впевнений у собі вигляд і посміхається.

"У мене була неймовірна зустріч на честь дня народження з невеликою групою моїх найдорожчих друзів і улюблених людей!" — підписала вона кадр, супроводивши його хештегами #хібачі #безалкогольні напої #ігри #друзі #день народження #33.

Раніше стало відомо, що Гейден боролася з алкогольною та опіоїдною залежностями.

"Це був дуже темний і складний час у моєму житті. Але багато жінок проходять через те саме, що і я, і я хочу, щоб люди знали, що просити про допомогу — це нормально", — говорила акторка у відвертому інтерв'ю журналу People в липні.

За останні кілька років вона пережила токсичні стосунки з Браяном Гікерсоном, із яким вона зустрічалася протягом чотирьох років і який піднімав на неї руку, і післяпологову депресію, що розвинулась у неї після народження дочки Каї Євдокії у 2014 році. Батьком дівчинки є український боксер Володимир Кличко, який зараз виховує доньку.

Панеттьєр вперше звернулася за лікуванням від депресії у 2015 році, але не кинула пити. Її стосунки з Кличком закінчилися.

"Він не хотів бути поруч зі мною, я не хотіла бути поруч із собою. Але з опіатами й алкоголем я робила все, щоб на мить почуватися щасливою. Тоді я почувалася гірше, ніж раніше. Я була в циклі саморуйнування", — розповідала Гейден.

2018 року вона відправила дочку до батька в Київ.

"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї гарною мамою — і іноді це означає відпустити її", — наголосила акторка.

Панеттьєр повернулася до лікування депресії у 2020 році. Протягом останнього року вона проходила як терапію травм, так і стаціонарне лікування, провівши вісім місяців у реабілітаційному центрі.

Нині її справи налагоджуються. Акторка знову вчиться радіти життю й повернулася в професію, знявшись у ролі Кірбі в "Крику 6".

Нагадаємо, Гейден Панеттьєр показала, який вигляд має їхня з Володимиром Кличком донька.