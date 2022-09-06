В Сети обсуждают "страшный" рецепт куриных фрикаделек

В жутком видеоролике ингредиенты оживают и сами себя готовят.

До Хэллоуина еще почти два месяца, однако поклонники ужастиков уже готовятся к самому популярному празднику осени. Недавно в TikTok появилось видео "страшных" фрикаделек, которое собрало более 15 млн просмотров. На самом деле, блюдо, приготовленное по рецепту из ролика, вовсе не выглядят как из фильма ужасов. Однако сам процесс приготовления, если посмотреть видео перед сном, может ужаснуть впечатлительных людей.

В ролике все ингредиенты для фрикаделек оживают и двигаются без помощи повара. Сырое куриное филе нарезает помидор, креветки, затем само разделяется на части, перемешивается и формируется в фрикадельки, которые сами тушатся в томатном соусе со специями.

Можно приготовить куриные фрикадельки по рецепту из видео с добавлением креветок и острых специй — в конце концов, готовое блюдо выглядит аппетитно. Или сделать более классический бюджетный вариант, который наверняка вам тоже понравится.

Фрикадельки в томатном соусе

Ингредиенты:

Фрикадельки:

800 г мясного фарша

50 г сыра

1 яйцо

2 ст. л. панировочных сухарей или манки

специи по вкусу (орегано, базилик, розмарин, чеснок)

соль, перец

Томатный соус:

400 г томаты в собственном соку

150 г воды

100 г лука

1 ч. л. сахара

1 ч. л. бальзамического уксуса (по желанию)

специи по вкусу (базилик и чеснок)

растительное или топленое масло (для жарки)

соль, перец

Пошаговый рецепт:

Прокрутите мясо через мясорубку, вбейте куриное яйцо, добавьте специи и сухари или подсушенный хлеб. Если чеснок свежий, нарубите мелко и добавьте в фарш.

Добавьте соль, черный перец и натертый на мелкую терку сыр.

Сформируйте из фарша фрикадельки размером с грецкий орех. Выложите мясные шарики на противень и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.

Вместо духовки фрикадельки можно обжарить на сковороде на среднем огне с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовим томатный соус. Томаты очищаем от кожуры — для этого можно обдать их слегка кипятком. Протираем их с томатным соком через дуршлаг.

Добавляем мелко нарезанный лук.

Разогреваем глубокую сковороду со сливочным, оливковым или растительным маслом. Обжариваем лук до прозрачности и добавляем в соус вместе со специями. Все перемешиваем и тушим пару минут, пока соус не закипит.

Складываем фрикадельки в соус и тушим на небольшом огне 10 минут.

Приятного аппетита!

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