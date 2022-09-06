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Стиль життя

У мережі обговорюють "страшний" рецепт курячих фрикадельок

фрикадельки, тикток
Фото: Скриншот | Курячі фрикадельки в томатному соусі

У страшному відеоролику інгредієнти оживають і готують самі себе.

До Хелловіну ще майже два місяці, проте шанувальники жахів уже готуються до найпопулярнішого свята осені. Нещодавно в TikTok з'явилося відео "страшних" фрикадельок, яке зібрало понад 15 млн переглядів. Насправді страва, приготовлена за рецептом з ролика, зовсім не виглядає як з фільму жахів. Однак сам процес приготування, якщо переглянути відео перед сном, може жахнути вразливих людей.

У ролику всі інгредієнти для фрикадельок оживають та рухаються без допомоги кухаря. Сире куряче філе нарізає помідор, креветки, потім саме поділяється на частини, перемішується і формується у фрикадельки, які самі тушкують у томатному соусі зі спеціями.

Можна приготувати курячі фрикадельки за рецептом з відео з додаванням креветок і гострих спецій — зрештою готова страва виглядає апетитно. Або зробити класичний бюджетний варіант, який, напевно, вам теж сподобається.

Фрикадельки у томатному соусі

Складові:

Фрикадельки:

  • 800 г м'ясного фаршу
  • 50 г сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л панірувальних сухарів або манки
  • спеції до свого смаку (орегано, базилік, розмарин, часник)
  • сіль, перець

Томатний соус:

  • 400 г томатів у власному соку
  • 150 г води
  • 100 г цибулі
  • 1 ч. л цукру
  • 1 ч. л бальзамічного оцту (за бажанням)
  • спеції до свого смаку (базилік та часник)
  • рослинна або топлена олія (для смаження)
  • сіль, перець

Покроковий рецепт:

  • Прокрутіть м'ясо через м'ясорубку, вбийте куряче яйце, додайте спеції та сухарі чи підсушений хліб. Якщо часник свіжий, наріжте дрібно і додайте фарш.
  • Додати сіль, чорний перець і натертий на дрібній терці сир.
  • Сформуйте з фаршу фрикадельки розміром із волоський горіх. Викладіть м'ясні кульки на лист і відправте в попередньо розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин.
  • Замість духовки фрикадельки можна обсмажити на сковороді на середньому вогні з кожного боку золотистого кольору.
  • Готуємо томатний соус. Томати очищаємо від шкірки — для цього можна обдати їх окропом. Протираємо їх з томатним соком через друшляк.
  • Додаємо дрібно нарізану цибулю.
  • Розігріваємо глибоку сковороду з вершковим, оливковим або олією. Обсмажуємо цибулю до прозорості і додаємо в соус разом із спеціями. Все перемішуємо і гасимо пару хвилин, поки соус не закипить.
  • Складаємо фрикадельки у соус і гасимо на невеликому вогні 10 хвилин.
  • Смачного!

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