У мережі обговорюють "страшний" рецепт курячих фрикадельок
У страшному відеоролику інгредієнти оживають і готують самі себе.
До Хелловіну ще майже два місяці, проте шанувальники жахів уже готуються до найпопулярнішого свята осені. Нещодавно в TikTok з'явилося відео "страшних" фрикадельок, яке зібрало понад 15 млн переглядів. Насправді страва, приготовлена за рецептом з ролика, зовсім не виглядає як з фільму жахів. Однак сам процес приготування, якщо переглянути відео перед сном, може жахнути вразливих людей.
У ролику всі інгредієнти для фрикадельок оживають та рухаються без допомоги кухаря. Сире куряче філе нарізає помідор, креветки, потім саме поділяється на частини, перемішується і формується у фрикадельки, які самі тушкують у томатному соусі зі спеціями.
Можна приготувати курячі фрикадельки за рецептом з відео з додаванням креветок і гострих спецій — зрештою готова страва виглядає апетитно. Або зробити класичний бюджетний варіант, який, напевно, вам теж сподобається.
Фрикадельки у томатному соусі
Складові:
Фрикадельки:
- 800 г м'ясного фаршу
- 50 г сиру
- 1 яйце
- 2 ст. л панірувальних сухарів або манки
- спеції до свого смаку (орегано, базилік, розмарин, часник)
- сіль, перець
Томатний соус:
- 400 г томатів у власному соку
- 150 г води
- 100 г цибулі
- 1 ч. л цукру
- 1 ч. л бальзамічного оцту (за бажанням)
- спеції до свого смаку (базилік та часник)
- рослинна або топлена олія (для смаження)
- сіль, перець
Покроковий рецепт:
- Прокрутіть м'ясо через м'ясорубку, вбийте куряче яйце, додайте спеції та сухарі чи підсушений хліб. Якщо часник свіжий, наріжте дрібно і додайте фарш.
- Додати сіль, чорний перець і натертий на дрібній терці сир.
- Сформуйте з фаршу фрикадельки розміром із волоський горіх. Викладіть м'ясні кульки на лист і відправте в попередньо розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин.
- Замість духовки фрикадельки можна обсмажити на сковороді на середньому вогні з кожного боку золотистого кольору.
- Готуємо томатний соус. Томати очищаємо від шкірки — для цього можна обдати їх окропом. Протираємо їх з томатним соком через друшляк.
- Додаємо дрібно нарізану цибулю.
- Розігріваємо глибоку сковороду з вершковим, оливковим або олією. Обсмажуємо цибулю до прозорості і додаємо в соус разом із спеціями. Все перемішуємо і гасимо пару хвилин, поки соус не закипить.
- Складаємо фрикадельки у соус і гасимо на невеликому вогні 10 хвилин.
- Смачного!
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