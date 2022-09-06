У мережі обговорюють "страшний" рецепт курячих фрикадельок

У страшному відеоролику інгредієнти оживають і готують самі себе.

До Хелловіну ще майже два місяці, проте шанувальники жахів уже готуються до найпопулярнішого свята осені. Нещодавно в TikTok з'явилося відео "страшних" фрикадельок, яке зібрало понад 15 млн переглядів. Насправді страва, приготовлена за рецептом з ролика, зовсім не виглядає як з фільму жахів. Однак сам процес приготування, якщо переглянути відео перед сном, може жахнути вразливих людей.

У ролику всі інгредієнти для фрикадельок оживають та рухаються без допомоги кухаря. Сире куряче філе нарізає помідор, креветки, потім саме поділяється на частини, перемішується і формується у фрикадельки, які самі тушкують у томатному соусі зі спеціями.

Можна приготувати курячі фрикадельки за рецептом з відео з додаванням креветок і гострих спецій — зрештою готова страва виглядає апетитно. Або зробити класичний бюджетний варіант, який, напевно, вам теж сподобається.

Фрикадельки у томатному соусі

Складові:

Фрикадельки:

800 г м'ясного фаршу

50 г сиру

1 яйце

2 ст. л панірувальних сухарів або манки

спеції до свого смаку (орегано, базилік, розмарин, часник)

сіль, перець

Томатний соус:

400 г томатів у власному соку

150 г води

100 г цибулі

1 ч. л цукру

1 ч. л бальзамічного оцту (за бажанням)

спеції до свого смаку (базилік та часник)

рослинна або топлена олія (для смаження)

сіль, перець

Покроковий рецепт:

Прокрутіть м'ясо через м'ясорубку, вбийте куряче яйце, додайте спеції та сухарі чи підсушений хліб. Якщо часник свіжий, наріжте дрібно і додайте фарш.

Додати сіль, чорний перець і натертий на дрібній терці сир.

Сформуйте з фаршу фрикадельки розміром із волоський горіх. Викладіть м'ясні кульки на лист і відправте в попередньо розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин.

Замість духовки фрикадельки можна обсмажити на сковороді на середньому вогні з кожного боку золотистого кольору.

Готуємо томатний соус. Томати очищаємо від шкірки — для цього можна обдати їх окропом. Протираємо їх з томатним соком через друшляк.

Додаємо дрібно нарізану цибулю.

Розігріваємо глибоку сковороду з вершковим, оливковим або олією. Обсмажуємо цибулю до прозорості і додаємо в соус разом із спеціями. Все перемішуємо і гасимо пару хвилин, поки соус не закипить.

Складаємо фрикадельки у соус і гасимо на невеликому вогні 10 хвилин.

Смачного!

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