Как носить прически с крабиками. Топ-3 модные идеи осенью 2022

С помощью заколок для волос можно создать множество стильных образов.

Тренды на аксессуары для волос из 90-х актуальны не первый сезон. Сначала в трендах были декоративные заколки, затем массивные резинки, а после них — прически с крабиками для волос.

Крабики — это пластмассовые заколки разных размеров, с помощью которых можно легко закрепить пряди. Они могут быть яркими, декорированы стразами, камнями, а также заколки могут быть сделаны в виде цветов или животных.

Особенно актуальным образ с крабиком стал после пандемии, когда все успели привыкнуть к расслабленным образам. Заколки подойдут как к повседневному образу, так и праздничному, придавая им легкую небрежность.

Небрежный пучок

Заколки крабики не только удобные, но и безопасные для здоровья волос, так как не так сильно травмируют их, в отличие от резинок, которыми мы закрепляем хвост или пучок. Многих знаменитостей в последнее время можно заметить с небрежным пучком, заколотым крабиком. Так, например, топ-модель Белла Хадид любит гладко зачесывать пряди и перехватывать их большой заколкой в цвет волос.

Сделать такую прическу совсем нетрудно. Достаточно собрать волосы в пучок и закрепить его крабиком. Чтобы волоски не выбивались из гладкой прически, можно закрепить их лаком.

Заколка может в тон волосам или на контрасте — будет смотреться одинаково стильно.

Мальвина

В повседневной жизни с помощью заколки краба можно сделать прическу мальвину, собрав несколько прядей по бокам закрепив их на сзади заколкой. Такую прическу можно сделать и для вечернего выхода. Будет смотреться очень романтично, если уложить остальные волосы небрежными локонами, слегка завив пряди.

Также можно часть волос собрать сзади в небрежный пучок, закрепив их заколкой, а часть оставить распущенными.

Пышный хвост

Еще одна эффектная прическа, которую можно сделать за пять минут — хвост. Соберите волосы в хвост, зафиксируйте их резинкой, закрепите небольшой краб под резинкой и получится пышная прическа.

Фокус ранее писал о том, что Меган Маркл поразила поклонников прической. Герцогиня появилась на саммите в Манчестере с накладными волосами.