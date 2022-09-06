Як носити зачіски з крабиками. Топ-3 модні ідеї восени 2022

За допомогою шпильок для волосся можна створити безліч стильних образів.

Тренди на аксесуари для волосся з 90-х актуальні не перший сезон. Спочатку в трендах були декоративні шпильки, потім масивні резинки, а після них зачіски з крабиками для волосся.

Крабики — це пластмасові шпильки різних розмірів, за допомогою яких можна легко закріпити пасма. Вони можуть бути яскравими, декоровані стразами, камінням, а також шпильки можуть бути зроблені у вигляді квітів або тварин.

Особливо актуальним образ із крабиком став після пандемії, коли всі встигли звикнути до розслаблених образів. Шпильки підійдуть як до повсякденного образу, так і святкового, надаючи їм легкої недбалості.

Недбалий пучок

Шпильки крабики не тільки зручні, але й безпечні для здоров'я волосся, оскільки не так сильно травмують їх, на відміну від резинок, якими ми закріплюємо хвіст або пучок. Багато знаменитостей останнім часом можна помітити з недбалим пучком, заколотим крабиком. Так, наприклад, топмодель Белла Хадід любить гладко зачісувати пасма та перехоплювати їх великою шпилькою в колір волосся.

Зробити таку зачіску зовсім неважко. Достатньо зібрати волосся в пучок і закріпити його крабиком. Щоб волосинки не вибивалися з гладкої зачіски, можна закріпити їх лаком.

Шпилька може бути в тон волоссю або на контрасті — матиме однаково стильний вигляд.

Мальвіна

У повсякденному житті за допомогою шпильки-краба можна зробити зачіску мальвіну, зібравши кілька пасм із боків закріпивши їх на ззаду шпилькою. Таку зачіску можна зробити для вечірнього виходу. Матиме дуже романтичний вигляд, якщо укласти решту волосся недбалими локонами, злегка завивши пасма.

Також можна частину волосся зібрати ззаду в недбалий пучок, закріпивши їх шпилькою, а частину залишити розпущеною.

Пишний хвіст

Ще одна ефектна зачіска, яку можна зробити за п'ять хвилин — хвіст. Зберіть волосся у хвіст, зафіксуйте його резинкою, закріпіть невеликий краб під резинкою, і вийде пишна зачіска.

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