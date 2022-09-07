7 сентября 2022 года: какой сегодня праздник и что лучше не делать в этот день

День богатый на события и интересные приметы, также сегодня сбываются загаданные желания

Что случилось в этот день?

7 сентября православная церковь отмечает день памяти святых мучеников Варфоломея и Тита. В народе этот день называли Варфоломеевым днем или Листопадником. Считалось, что с этого периода "время рожь в золу сеять" и собирать грибы.

В Украине 7 сентября — День военной разведки

В мире празднуют День кружева и День киберспорта

Кроме того, сегодня — Международный день чистого воздуха для голубого неба. Это одна из памятных дат Организации Объединенных Наций.

Также свой профессиональный праздник отмечают барабанщики. Интересно, что первые барабаны использовали еще первобытные люди — они выстукивали на них ритмы для ритуальных танцев. Прообразы первых барабанов были обнаружены археологами на раскопках Месопотамии.

Что нельзя делать 7 сентября?

► проводить магические и лечебные ритуалы

► строить дом

Что можно делать 7 сентября?

► заготавливать соленья на зиму

► консервировать фрукты и овощи

► сушить грибы

► загадывать желание на чайный гриб

► умываться серебряной водой

Приметы:

► Хороший урожай грибов — к холодной зиме

► дождь сегодня — к затяжным дождям на всю осень

► вороны кричат — к проливному дождю

► стволы деревьев трещат — к сухой и теплой погоде

День ангела празднуют:

Варфоломей, Епифан, Иван, Регина, Мина, Ренат

Кто родился 7 сентября?

1960 — Боб Хартли, канадский хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли

А также:

1813 год – в американских СМИ впервые употреблено выражение "Дядя Сэм"