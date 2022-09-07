7 сентября 2022 года: какой сегодня праздник и что лучше не делать в этот день
День богатый на события и интересные приметы, также сегодня сбываются загаданные желания
Что случилось в этот день?
7 сентября православная церковь отмечает день памяти святых мучеников Варфоломея и Тита. В народе этот день называли Варфоломеевым днем или Листопадником. Считалось, что с этого периода "время рожь в золу сеять" и собирать грибы.
В Украине 7 сентября — День военной разведки
В мире празднуют День кружева и День киберспорта
Кроме того, сегодня — Международный день чистого воздуха для голубого неба. Это одна из памятных дат Организации Объединенных Наций.
Также свой профессиональный праздник отмечают барабанщики. Интересно, что первые барабаны использовали еще первобытные люди — они выстукивали на них ритмы для ритуальных танцев. Прообразы первых барабанов были обнаружены археологами на раскопках Месопотамии.
Что нельзя делать 7 сентября?
► проводить магические и лечебные ритуалы
► строить дом
Что можно делать 7 сентября?
► заготавливать соленья на зиму
► консервировать фрукты и овощи
► сушить грибы
► загадывать желание на чайный гриб
► умываться серебряной водой
Приметы:
► Хороший урожай грибов — к холодной зиме
► дождь сегодня — к затяжным дождям на всю осень
► вороны кричат — к проливному дождю
► стволы деревьев трещат — к сухой и теплой погоде
День ангела празднуют:
Варфоломей, Епифан, Иван, Регина, Мина, Ренат
Кто родился 7 сентября?
1960 — Боб Хартли, канадский хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли
А также:
1813 год – в американских СМИ впервые употреблено выражение "Дядя Сэм"