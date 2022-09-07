7 вересня 2022 року: яке сьогодні свято і що краще не робити в цей день

День багатий на події та цікаві прикмети, також сьогодні збуваються загадані бажання

Що сталося цього дня?

7 вересня православна церква відзначає день пам'яті святих мучеників Варфоломія та Тита. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Вважалося, що з цього періоду "час жито в золу сіяти" та збирати гриби.

В Україні 7 вересня — День воєнної розвідки

У світі святкують День мережива та День кіберспорту

Крім того, сьогодні – Міжнародний день чистого повітря для синього неба. Це одна із пам'ятних дат Організації Об'єднаних Націй.

Також своє професійне свято відзначають барабанщики. Цікаво, що перші барабани використовували ще первісні люди — вони вистукували на них ритми для ритуальних танців. Прообрази перших барабанів виявили археологи на розкопках Месопотамії.

Що не можна робити 7 вересня?

► проводити магічні та лікувальні ритуали

► будувати будинок

Що можна робити 7 вересня?

► заготовляти соління на зиму

► консервувати фрукти та овочі

► сушити гриби

► загадувати бажання на чайний гриб

► вмиватися срібною водою

Прикмети:

► Хороший урожай грибів – до холодної зими

► дощ сьогодні — до затяжних дощів на всю осінь

► ворони кричать — до зливи

► стовбури дерев тріщать — до сухої та теплої погоди

День ангела святкують:

Варфоломій, Єпіфан, Іван, Регіна, Міна, Ренат

Хто народився 7 вересня?

1960 — Боб Хартлі, канадський хокейний тренер, володар Кубка Стенлі

А також:

1813 — в американських ЗМІ вперше вжито вираз "Дядько Сем"