7 вересня 2022 року: яке сьогодні свято і що краще не робити в цей день
День багатий на події та цікаві прикмети, також сьогодні збуваються загадані бажання
Що сталося цього дня?
7 вересня православна церква відзначає день пам'яті святих мучеників Варфоломія та Тита. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Вважалося, що з цього періоду "час жито в золу сіяти" та збирати гриби.
В Україні 7 вересня — День воєнної розвідки
У світі святкують День мережива та День кіберспорту
Крім того, сьогодні – Міжнародний день чистого повітря для синього неба. Це одна із пам'ятних дат Організації Об'єднаних Націй.
Також своє професійне свято відзначають барабанщики. Цікаво, що перші барабани використовували ще первісні люди — вони вистукували на них ритми для ритуальних танців. Прообрази перших барабанів виявили археологи на розкопках Месопотамії.
Що не можна робити 7 вересня?
► проводити магічні та лікувальні ритуали
► будувати будинок
Що можна робити 7 вересня?
► заготовляти соління на зиму
► консервувати фрукти та овочі
► сушити гриби
► загадувати бажання на чайний гриб
► вмиватися срібною водою
Прикмети:
► Хороший урожай грибів – до холодної зими
► дощ сьогодні — до затяжних дощів на всю осінь
► ворони кричать — до зливи
► стовбури дерев тріщать — до сухої та теплої погоди
День ангела святкують:
Варфоломій, Єпіфан, Іван, Регіна, Міна, Ренат
Хто народився 7 вересня?
1960 — Боб Хартлі, канадський хокейний тренер, володар Кубка Стенлі
А також:
1813 — в американських ЗМІ вперше вжито вираз "Дядько Сем"