Пэрис Хилтон показала модные образы для фестиваля Burning Man

Фестиваль завершился грандиозным сожжением деревянной скульптуры и восьмичасовой пробкой

В Неваде завершился знаменитый фестиваль Burning Man, самое грандиозное арт-событие этого года. Его посетили около 80 тысяч человек и среди них было немало селебрити. Пэрис Хилтон уже давно стала завсегдатаем фестиваля и показала свои модные образы для пустыни.

Дресс-код фестиваля Burning Man предполагает оригинальные костюмы, напоминающие наряды из "Безумного Макса", или прочих фильмов про постапокалипсис.

Но никто не запрещает участникам мероприятия надевать буквально все, что им угодно, или ходить вовсе без одежды.

Фото: Instagram/Paris Hilton Фото: Instagram/Paris Hilton Фото: Instagram/Paris Hilton Фото: Instagram/Paris Hilton

Но несколько аксессуаров обязательны: это солнцезащитные очки, так как фестиваль все же проходит в пустыне, маска, бандана, или респиратор, потому что мелкий песок забивается в рот и нос при любом порыве ветра, и закрытая обувь, которая предпочтительней обычной по той же самой причине.

Пэрис, как завсегдатай Burning Man, в курсе всех негласных правил, так что показала два своих образа для пустынного времяпрепровождения.

Один представлял собой комплект из радужного комбинезона и ботинок на платформе. Второй – платье-доспех, которое Пэрис сочетала с замшевыми сапогами.

[ + – ] Пэрис Хилтон на Burning Man

Большинство "бернеров", как называют участников фестиваля, прибывают в пустыню Блэк-Рок на собственных автомобилях. Так что когда событие завершилось, все они, пытаясь покинуть пустыню, где началась пыльная буря, застряли в грандиозной пробке на восемь часов.

Впрочем, селебрити вроде Пэрис Хилтон от этого неудобства избавлены. Они обычно прибывают на частных самолетах и живут в шикарных лагерях, оборудованных с роскошью, недоступной большинству участников. За это селебрити часто критикуют, ведь приницип фестиваля: делится всем и не акцентировать внимание на собственном богатстве. К тому же, шикарные лагеря знаменитостей частенько загрязняют природу, что также противоречит правилам фестиваля.

Напомним, ранее модель Кайя Гербер отпраздновала свое 21-летие на Burning Man. Отмечая праздник, она запостила общий снимок со своей матерью, знаменитой супермоделью Синди Кроуфорд.