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Стиль життя

Періс Гілтон показала модні образи для фестивалю Burning Man

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Фото: Instagram/Paris Hilton | Періс Гілтон на Burning Man

Фестиваль завершився грандіозним спаленням дерев'яної скульптури та восьмигодинним затором

У Неваді завершився знаменитий фестиваль Burning Man, найграндіозніша артподія цього року. Його відвідали близько 80 тисяч людей і серед них було чимало селебріті. Періс Гілтон вже давно стала завсідницею фестивалю і показала свої модні образи для пустелі.

Дрескод фестивалю Burning Man передбачає оригінальні костюми, що нагадують вбрання з "Божевільного Макса", або інших фільмів про постапокаліпсис.

Але ніхто не забороняє учасникам заходу одягати буквально все, що їм завгодно, або ходити без одягу.

Фото: Instagram/Paris Hilton
Фото: Instagram/Paris Hilton
Фото: Instagram/Paris Hilton
Фото: Instagram/Paris Hilton

Але кілька аксесуарів обов'язкові: це сонцезахисні окуляри, тому що фестиваль все ж таки проходить у пустелі, маска, бандана, або респіратор, тому що дрібний пісок забивається в рот і ніс при будь-якому пориві вітру, і закрите взуття, яке краще звичайного з тієї самої причини.

Періс, як завсідниця Burning Man, в курсі всіх негласних правил, так що показала два свої образи для пустельного проведення часу.

Першим образом був комплект з райдужного комбінезону і черевиків на платформі. Другий — сукня-обладунок, яку Періс поєднувала із замшевими чоботями.

Періс Гілтон на Burning Man

Більшість "бернерів", як називають учасників фестивалю, прибувають до пустелі Блек-Рок на власних автомобілях. Отже, коли подія завершилася, всі вони, намагаючись покинути пустелю, де почалася курна буря, застрягли в грандіозному заторі на вісім годин.

Втім, селебріті на кшталт Періс Гілтон цієї незручності позбавлені. Вони зазвичай прибувають на приватних літаках і живуть у розкішних таборах, обладнаних з розкішшю, недоступною для більшості учасників. За це селебріті часто критикують, адже принцип фестивалю: ділитися всім і не акцентувати увагу на власному багатстві. До того ж, розкішні табори знаменитостей часто забруднюють природу, що також суперечить правилам фестивалю.

Нагадаємо, раніше модель Кая Гербер відсвяткувала своє 21-річчя на Burning Man. Відзначаючи свято, вона запостила спільний знімок зі своєю матір'ю, знаменитою супермоделлю Сінді Кроуфорд.