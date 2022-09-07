"Ведьмак" Генри Кавилл может сыграть одну из главных ролей в "Доме дракона"

Также во втором сезоне может появится Элизабет Олсен, Алая Ведьма из супергеройского сериала "Ванда/Вижн"

"Дом дракона" уже получил подтверждение на второй сезон, но пока о новом касте новостей нет. Неизвестно и когда стартуют съемки. Впрочем, уже появились слухи о том, кто может получит роли в новом хите НВО. Это Генри Кавилл и Элизабет Олсен. Об этом пишет Comic Book Movie.

Кавилл и Олсен входят в так называемый "А-лист" актеров, так что заполучить их для сериала было бы большой удачей.

К тому же Генри Кавилл, прославившийся ролью Супермена, закрепил успех, снявшись в сериале "Ведьмак" Netflix по романам Анджея Сапковского.

[ + – ] Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта из Ривии Фото: Netflix

Словом, на коне Генри точно усидит, к тому же он умеет носить доспехи и махать мечом, а еще он известен, как большой любитель фентези и компьютерных игр. Словом, он идеальный кандидат на любую роль в сериале о драконах и рыцарях.

Второй кандидат – Элизабет Олсен, прославилась ролью в супергеройских фильмах Marvel, где она сыграла Алую Ведьму, Ванду Максимофф.

[ + – ] Элизабет Олсен в сериале "Ванда/Вижн" Фото: Скриншот

Впрочем, скептики напоминают, что Генри Кавилл и Элизабет Олсен заняты на съемках и могут не найти время в своих напряженных графиках.

Напомним, пока "Дом дракона" успешно стартовал и был хорошо принят критиками и поклонниками, то его конкурент – "Властелин колец: Кольца власти", хоть и обошелся Джеффу Безосу в баснословные полмиллиарда долларов, показал не такие обнадеживающие результаты. Его рейтинги низки, а Илон Маск даже написал в соцсетях, что "Толкин перевернулся бы в гробу", увидь он новую экранизацию.