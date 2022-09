"Там все трусы, или дураки". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"

Миллиардер и изобретатель также написал, что "Толкин бы в гробу перевернулся", увидев сериал Amazon

После премьеры баснословно дорогого сериала "Властелин колец: Кольца власти", не утихают споры о том, превзошел ли он трилогию Питера Джексона, или провалился. Высказался и Илон Маск, как оказалось, большой фанат произведения Дж. Р. Р. Толкина.

Миллиардер и изобретатель Илон Маск написал сразу два твита, посмотрев две первые серии сериала "Властелин колец: кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Сначала он заявил, что "Толкин бы в гробу перевернулся", а потом уточнил, что в первых эпизодах так и не увидел достойного мужского персонажа.

"Пока каждый мужской персонаж или трус, или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и крутая", — написал Маск.

[ + – ] Твиты Илона Маска о "Властелине колец" Фото: Скриншот

Напомним, премьера сериала "Властелина колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября. Это приквел трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, который расскажет о том, как создавались кольца власти для народов Средиземья, а королева эльфов Галадриэль боролась со злом.

Премьера прошла с размахом, на нее явился владелец Amazon Джефф Безос в компании своей подруги Лорен Санчес. Создание первого сезона обошлось в грандиозные полмиллиарда долларов.

Сериал "Властелин колец" стал конкурентом нового хита НВО, но если "Дом дракона" получил хорошие отзывы и высокие оценки, то с сериалом Amazon сенсации не получилось.

[ + – ] Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Журналистам, что были на премьере, "Властелин колец" понравился, но зрители приквел раскритиковали.

Amazon на три дня ограничила возможность оставлять рецензии на сериал на сайте Prime Video, а портал IMDb удалил отзывы зрителей с оценками ниже 6 баллов из 10.

