"Там все трусы, или дураки". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
Миллиардер и изобретатель также написал, что "Толкин бы в гробу перевернулся", увидев сериал Amazon
После премьеры баснословно дорогого сериала "Властелин колец: Кольца власти", не утихают споры о том, превзошел ли он трилогию Питера Джексона, или провалился. Высказался и Илон Маск, как оказалось, большой фанат произведения Дж. Р. Р. Толкина.
Миллиардер и изобретатель Илон Маск написал сразу два твита, посмотрев две первые серии сериала "Властелин колец: кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).
Сначала он заявил, что "Толкин бы в гробу перевернулся", а потом уточнил, что в первых эпизодах так и не увидел достойного мужского персонажа.
"Пока каждый мужской персонаж или трус, или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и крутая", — написал Маск.
Напомним, премьера сериала "Властелина колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября. Это приквел трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, который расскажет о том, как создавались кольца власти для народов Средиземья, а королева эльфов Галадриэль боролась со злом.
Премьера прошла с размахом, на нее явился владелец Amazon Джефф Безос в компании своей подруги Лорен Санчес. Создание первого сезона обошлось в грандиозные полмиллиарда долларов.
Сериал "Властелин колец" стал конкурентом нового хита НВО, но если "Дом дракона" получил хорошие отзывы и высокие оценки, то с сериалом Amazon сенсации не получилось.
Журналистам, что были на премьере, "Властелин колец" понравился, но зрители приквел раскритиковали.
Amazon на три дня ограничила возможность оставлять рецензии на сериал на сайте Prime Video, а портал IMDb удалил отзывы зрителей с оценками ниже 6 баллов из 10.
Фокус писал о том, насколько хорош вышел сериал "Властелин колец", о его недостатках и достоинствах.