Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд женился: детали

Об отношениях актера и Метте-Мари Конгсвед известно с 2018 года. Они воспитывают сына и дочь, однако тщательно скрывают личную жизнь от внимания публики.

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44-летний американский актер Элайджа Вуд женился на 33-летней кинопродюсерке Метте-Мари Конгсвед. Об этом пишет TMZ.

Звезда "Властелина колец" и его избранница получили конфиденциальное разрешение на брак в округе Лос-Анджелес. Впрочем, точно неизвестно, когда именно они расписались.

Источники из близкого окружения пары рассказали, что Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед отгуляли свадьбу в Швеции накануне Нового года. Пара организовала скромное празднование, на которое пригласили около 80 человек.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед Фото: Getty Images

Фродо из "Властелина колец" и его возлюбленная ведут частный образ жизни. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире", над которым вместе работали. Они начали встречаться в 2018, а через год у пары родился сын, о чем стало известно позже.

В марте 2023 года у звезды "Властелина колец" и его жены родилась дочь. Имена детей супруги тщательно скрывают от публики.

Элайджа Вуд — американский актёр, продюсер и музыкант, наиболее известный по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" (2001-2003). Одной из его первых значительных ролей была в фильме "Гражданин Кейн" (1990). К мировой славе он получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Хороший сын" (1993), "Глубокое влияние" (1998) и "Факультет" (1998).

Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец" Фото: Скриншот

Напомним, Николас Кейдж вышел в свет с младшей на 30 лет женой.

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