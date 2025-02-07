Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд одружився: деталі

Про стосунки актора та Метте-Марі Конгсвед відомо з 2018 року. Вони виховують сина та доньку, проте ретельно приховують особисте життя від уваги публіки.

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44-річний американський актор Елайджа Вуд одружився з 33-річною кінопродюсеркою Метте-Марі Конгсвед. Про це пише TMZ.

Зірка "Володаря перснів" та його обраниця отримали конфіденційний дозвіл на шлюб в окрузі Лос-Анджелес. Втім, точно невідомо, коли саме вони розписалися.

Джерела з близького оточення пари розповіли, що Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед відгуляли весілля у Швеції напередодні Нового року. Пара організувала скромне святкування, на яке запросили близько 80 осіб.

Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед Фото: Getty Images

Фродо з "Володаря перснів" та його кохана ведуть приватний спосіб життя. Елайджа і Метте-Марі познайомилися у 2017 році на зйомках фільму "Я більше не почуваюся як вдома у цьому світі", над яким разом працювали. Вони почалися зустрічатися у 2018, а через рік у пари народився син, про що стало відомо пізніше.

У березні 2023 у зірки "Володаря перснів" та його дружини народилася донька. Імена дітей подружжя ретельно приховує від публіки.

Елайджа Вуд — американський актор, продюсер і музикант, найбільш відомий за роллю Фродо Беґгінса у кінотрилогії "Володар перснів" (2001–2003). Однією з його перших значних ролей була у фільмі "Громадянин Кейн" (1990). До світової слави він здобув популярність завдяки ролям у таких фільмах, як "Хороший син" (1993), "Глибокий вплив" (1998) та "Факультет" (1998).

Елайджа Вуд у фільмі "Володар перснів" Фото: Скріншот

Нагадаємо, Ніколас Кейдж вийшов у світ з молодшою на 30 років дружиною.

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