"Там усі боягузи або дурні". Ілон Маск розкритикував новий серіал "Володар перснів"
Мільярдер і винахідник також написав, що "Толкін би в труні перекинувся", побачивши серіал Amazon.
Після прем'єри надзвичайно дорогого серіалу "Володар перснів: Персні влади", не вщухають суперечки про те, чи перевершив він трилогію Пітера Джексона, чи провалився. Висловився й Ілон Маск, як виявилося, великий фанат твору Дж. Р. Р. Толкіна.
Мільярдер і винахідник Ілон Маск написав відразу два твіти, подивившись дві перші серії серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).
Спочатку він заявив, що "Толкін би в труні перекинувся", а потім уточнив, що в перших епізодах так і не побачив гідного чоловічого персонажа.
"Поки що кожен чоловічий персонаж або боягуз, або придурок, або й те, й інше. Тільки Галадріель смілива, розумна та крута", — написав Маск.
Нагадаємо, прем'єра серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбулася 2 вересня. Це приквел трилогії "Володар перснів" Пітера Джексона, який розповість про те, як створювалися перснів влади для народів Середзем'я, а королева ельфів Галадріель боролася зі злом.
Прем'єра пройшла з розмахом, на неї прийшов власник Amazon Джефф Безос у компанії своєї подруги Лорен Санчес. Створення першого сезону обійшлося в грандіозні пів мільярда доларів.
Серіал "Володар перснів" став конкурентом нового хіта НВО, але якщо "Дім дракона" отримав хороші відгуки та високі оцінки, то із серіалом Amazon сенсації не вийшло.
Журналістам, які були на прем'єрі, "Володар перснів" сподобався, але глядачі приквел розкритикували.
Amazon на три дні обмежив можливість залишати рецензії на серіал на сайті Prime Video, а портал IMDb видалив відгуки глядачів із оцінками нижче 6 балів із 10.
Фокус писав про те, наскільки хорошим вийшов серіал "Володар перснів", про його недоліки та переваги.