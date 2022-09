"Там усі боягузи або дурні". Ілон Маск розкритикував новий серіал "Володар перснів"

Мільярдер і винахідник також написав, що "Толкін би в труні перекинувся", побачивши серіал Amazon.

Після прем'єри надзвичайно дорогого серіалу "Володар перснів: Персні влади", не вщухають суперечки про те, чи перевершив він трилогію Пітера Джексона, чи провалився. Висловився й Ілон Маск, як виявилося, великий фанат твору Дж. Р. Р. Толкіна.

Мільярдер і винахідник Ілон Маск написав відразу два твіти, подивившись дві перші серії серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Спочатку він заявив, що "Толкін би в труні перекинувся", а потім уточнив, що в перших епізодах так і не побачив гідного чоловічого персонажа.

"Поки що кожен чоловічий персонаж або боягуз, або придурок, або й те, й інше. Тільки Галадріель смілива, розумна та крута", — написав Маск.

[ + – ] Твіти Ілона Маска про "Володаря перснів" Фото: Скриншот

Нагадаємо, прем'єра серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбулася 2 вересня. Це приквел трилогії "Володар перснів" Пітера Джексона, який розповість про те, як створювалися перснів влади для народів Середзем'я, а королева ельфів Галадріель боролася зі злом.

Прем'єра пройшла з розмахом, на неї прийшов власник Amazon Джефф Безос у компанії своєї подруги Лорен Санчес. Створення першого сезону обійшлося в грандіозні пів мільярда доларів.

Серіал "Володар перснів" став конкурентом нового хіта НВО, але якщо "Дім дракона" отримав хороші відгуки та високі оцінки, то із серіалом Amazon сенсації не вийшло.

[ + – ] Трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади"

Журналістам, які були на прем'єрі, "Володар перснів" сподобався, але глядачі приквел розкритикували.

Amazon на три дні обмежив можливість залишати рецензії на серіал на сайті Prime Video, а портал IMDb видалив відгуки глядачів із оцінками нижче 6 балів із 10.

Фокус писав про те, наскільки хорошим вийшов серіал "Володар перснів", про його недоліки та переваги.