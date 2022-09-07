"Відьмак" Генрі Кавілл може зіграти одну з головних ролей у "Домі дракона"

Також у другому сезоні може з'явиться Елізабет Олсен, Червона Відьма з супергеройського серіалу "Ванда/Віжн".

"Дім дракона" вже отримав підтвердження на другий сезон, але поки що про новий каст новин немає. Невідомо, коли зйомки стартують. Утім, уже з'явилися чутки про те, хто може одержати роль у новому хіті НПО. Це Генрі Кавілл і Елізабет Олсен. Про це пише Comic Book Movie.

Кавілл і Олсен входять до так званого "А-листу" акторів, так що отримати їх для серіалу було б великою удачею.

До того ж Генрі Кавілл, який прославився роллю Супермена, закріпив успіх, знявшись у серіалі "Відьмак" Netflix за романами Анджея Сапковського.

[ + – ] Генрі Кавілл у ролі відьмака Геральта з Рівії Фото: Netflix

Словом, на коні Генрі точно всидить, до того ж він вміє носити обладунки та махати мечем, а ще він відомий як великий любитель фентезі та комп'ютерних ігор. Словом, він ідеальний кандидат на будь-яку роль у серіалі про драконів і лицарів.

Друга кандидатка — Елізабет Олсен, яка прославилася роллю в супергеройських фільмах Marvel, де вона зіграла Червону Відьму, Ванду Максимової.

[ + – ] Елізабет Олсен у серіалі "Ванда/Віжн" Фото: Скриншот

Утім, скептики нагадують, що Генрі Кавілл і Елізабет Олсен зайняті на зйомках і можуть не знайти час у своїх напружених графіках.

Нагадаємо, поки "Дім дракона" успішно стартував і був добре прийнятий критиками та шанувальниками, то його конкурент — "Володар перснів: Персні влади" — хоч і обійшовся Джеффу Безосу в нечувані пів мільярда доларів, показав не такі обнадійливі результати. Його рейтинги низькі, а Ілон Маск навіть написав у соцмережах, що "Толкін перекинувся б у труні", якби він побачив нову екранізацію.