Звезда "Фантастических тварей" Эдди Редмейн снялся для обложки глянца

Знаменитость позировал для испанского журнала Icon.

Звезда фильмов "Девушка из Дании", "Теория всего" и киносаги "Фантастические твари" Эдди Рейдман в последнее время занялся модельной карьерой. Оскароносный британский актер снялся для обложки испанского глянцевого журнала Icon. Знаменитость позировал в стильный брендовых вещах и выглядел сногсшибательно. Фото опубликовали в Instagram издания.

Недавно стало известно, что Эдди Редмэйн будет удостоен награды "Золотой глаз" за свои достижения в профессии во время 18-го Цюрихского кинофестиваля, который пройдет с 22 сентября по 2 октября 2022 года.

Эдди Редмэйн получил "Оскар" в 2015 году за роль ученого Стивена Хокинга в "Теории всего", а год спустя его номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Девушку из Дании" режиссера Тома Хупера, основанного на реальных событиях. Редмэйн сыграл первую в мире трансгендерную женщину Лили Эльбе, перенесшую операцию по смене пола. Позже Эдди Редмэйн признался, что больше бы не взялся за такую сложную роль после того, как трансгендерные персоны раскритиковали его участие в фильме.

"Я принял участие в этом фильме, руководствуясь только благими намерениями. Понимаю, что это было большой ошибкой. Сейчас я бы отказался от этой роли, если бы знал, с чем мне придется столкнуться", – сказал Редмейн в интервью The Sunday Times.

Несмотря на это, актер очень серьезно подошел к подготовке роли. Он много общался с женщинами-трансгендерами разных возрастов, чтобы понять, что они чувствуют на каждом этапе жизни.

Актер также стал главным героем франшизы "Фантастические твари" от создательницы "Гарри Поттера" Дж. К. Роулинг. Последняя часть фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" вышла в 2022 году.

Позже, комментируя громкий скандал с трансфобными комментариями Роулинг, Редмэйн подчеркнул, что не согласен с ее заявлениями.

"Транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины, и небинарные идентичности допустимы. Я никогда не хотел бы говорить от имени сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от этого постоянного сомнения в их идентичности, что слишком часто приводит к насилию и жестокому обращению. Они просто хотят жить мирно, и пришло время позволить им это сделать" — говорил актер.

Фокус ранее писал о том, что в Лондоне состоялась премьера нового фильма "Фантастические твари: тайны Дамблдора".