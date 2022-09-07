Зірка "Фантастичних звірів" Едді Редмейн знявся для обкладинки глянцю

Знаменитість позував для іспанського журналу Icon.

Зірка фільмів "Дівчина з Данії", "Теорія всього" та кіносаги "Фантастичні звірі" Едді Редмейн останнім часом зайнявся модельною кар'єрою. Оскароносний британський актор знявся для обкладинки іспанського глянсового журналу Icon. Знаменитість позував у стильних брендових речах і виглядав надзвичайно. Фото опублікували у Instagram видання.

Нещодавно стало відомо, що Едді Редмейн буде удостоєний нагороди "Золоте око" за свої досягнення у професії під час 18-го Цюріхського кінофестивалю, що проходитиме з 22 вересня до 2 жовтня 2022 року.

Едді Редмейн отримав "Оскар" у 2015 році за роль вченого Стівена Гокінга в "Теорії всього", а через рік його номінували на "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі "Дівчина з Данії" режисера Тома Хупера, заснованого на реальних подіях. Редмейн зіграв першу у світі трансгендерну жінку Лілі Ельбе, яка перенесла операцію зі зміни статі. Пізніше Едді Редмейн зізнався, що більше не взявся б за таку складну роль після того, як трансгендерні персони розкритикували його участь у фільмі.

"Я взяв участь у цьому фільмі, керуючись лише добрими намірами. Розумію, що це було великою помилкою. Зараз я відмовився б від цієї ролі, якби знав, з чим мені доведеться зіткнутися", — сказав Редмейн в інтерв'ю The Sunday Times.

Попри це актор дуже серйозно підійшов до підготовки ролі. Він багато спілкувався з жінками-трансгендерами різного віку, щоб зрозуміти, що вони відчувають на кожному етапі життя.

Актор також став головним героєм франшизи "Фантастичні звірі" від творця "Гаррі Поттера" Дж. К. Роулінг. Остання частина фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" вийшла у 2022 році.

Пізніше, коментуючи гучний скандал з трансфобними коментарями Роулінг, Редмейн наголосив, що не погоджується з її заявами.

"Транс-жінки — це жінки, транс-чоловіки — це чоловіки, і небінарні ідентичності припустимі. Я ніколи не хотів би говорити від імені спільноти, але я знаю, що мої дорогі трансгендерні друзі та колеги втомилися від цього постійного сумніву в їхній ідентичності, що занадто часто призводить до насильства та жорстокого поводження. Вони просто хочуть жити мирно, і настав час дозволити їм це зробити", — говорив актор.

Фокус раніше писав про те, що у Лондоні відбулася прем'єра нового фільму "Фантастичні звірі: таємниці Дамблдора".