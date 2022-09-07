Сумочка в виде человеческого сердца. Как выглядит аксессуар от Gucci внутри

Сумочка отделана стразами и имеет три расцветки.

Сумочка Broadway в форме человеческого сердца из коллекции Gucci Aria произвела настоящий фурор на прошлогоднем показе, однако не утратила своей актуальности и сейчас. Необычную вещицу до сих пор можно купить на сайте и в магазинах бренда. Чем же так зацепила эта вещь заядлых модников, которые любят эпатаж?

Аксессуар весом 430 граммов с эмалевым покрытием и покрытый стразами был представлен как сверкающий символ романтизма. Съемный ремень-цепочка делает модель универсальной и позволяет носить ее различными способами.

Сумочка доступна в трех цветах – золотом, серебряном и розовом.

Внутри сумочка очень маленькая. Ее ширина 10 см, высота – 16 см, а глубина – всего 8 см. Тем не менее аксессуар очень эффектно смотрится с нарядами бренда из кожи и служит ярким акцентом любого образа.

Такое удовольствие обойдется модницам в круглую сумму. На сайте модного дома сумочка стоит 7000 евро.

Для тех, кто отдает предпочтение более практичным сумкам, предлагаем посмотреть, какие сумки будут популярны этой осенью. Так, стилисты советуют прикупить меховую сумочку, которая не только будет актуально смотреться, но и добавит тепла.

Не теряют своей актуальности поясные сумки, а также стеганые сумки и сумочки с "хищной" расцветкой.