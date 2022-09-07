Сумочка у вигляді людського серця. Який аксесуар від Gucci усередині

Сумочка оброблена стразами та має три кольори.

Сумочка Broadway у формі людського серця з колекції Gucci Aria справила справжній фурор на торішньому показі, проте не втратила своєї актуальності й досі. Незвичайну штучку досі можна купити на сайті й у магазинах бренду. Чим же так зачепила ця річ затятих модників, які люблять епатаж?

Аксесуар вагою 430 грамів із емалевим покриттям і покритий стразами був представлений як блискучий символ романтизму. Знімний ремінь-ланцюжок робить модель універсальною та дозволяє носити її різними способами.

Сумочка доступна в трьох кольорах — золотому, срібному та рожевому.

Усередині сумочка дуже маленька. Її ширина 10 см, висота — 16 см, а глибина — всього 8 см. Проте аксесуар має дуже ефектний вигляд з вбраннями бренду зі шкіри та є яскравим акцентом будь-якого образу.

Таке задоволення обійдеться модницям у круглу суму. На сайті модного дому сумочка коштує 7000 євро.

Для тих, хто віддає перевагу практичнішим сумкам, пропонуємо подивитися, які сумки будуть популярні цієї осені. Так, стилісти радять прикупити хутряну сумочку, яка не тільки матиме актуальний вигляд, а й додасть тепла.

Не втрачають своєї актуальності поясні сумки, а також стьобані сумки та сумочки з "хижим" забарвленням.