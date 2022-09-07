Топ-5 необычный дизайнерских сумок осень-зима 2022

В тренде рюкзак-лобстер, мешок для мусора от Balenciaga и клатч в виде голубя.

В этом году модные дизайнеры представили несколько ярких сумок, которые поразили поклонников. Фокус собрал топ самых необычных новинок, актуальных осенью-зимой 2022-2023.

Мешок для мусора от Balenciaga

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не мог упустить возможности в очередной раз удивить поклонников, а потому в этом году модный дом представил сумку в виде пластикового мешка для мусора за $1790. На самом деле, изделие сделано из телячьей кожи, а потому так дорого стоит. Сумка представлена в черном, синем и белом вариантах. И хотя у изделия высокая цена, оно произвело фурор, как часто происходит со странными дизайнерскими решениями Balenciaga.

[ + – ] Мешок для мусора от Balenciaga

Клатч в виде голубя

Клатч в форме голубя за $890 от модного бренда JW Anderson был представлен на показе осень-зима 2022 вместе с другими вещами в сюрреалистическом стиле — платьями с проволочными краями, а также укороченными топами, сделанными из связок резиновых браслетов.

Сумка была напечатана на 3D-принтере. У нее есть боковое отверстие под крылом голубя, куда можно положить какой-то небольшой предмет. Внутри клатч украшен логотипом JW Anderson. Хотя эта сумка, очевидно, не предназначена для предметов первой необходимости, она может стать просто ярким аксессуаром, дополняющим образ.

[ + – ] Клатч в виде голубя

Банка с краской

Сумка Louis Vuitton за 400$, представленная на показе мужской коллекции осень-зима 2022, напоминает банку с краской, на которой повсюду напечатана монограмма модного дома. Изделие представлено в различных цветах — фиолетовом, желтом, зеленом, оранжевом, красном и синем. Сумку можно носить через плечо и, как утверждают дизайнеры модного дома, она "достаточно вместительна, чтобы положить в нее два телефона и другие личные вещи".

[ + – ] Сумка Louis Vuitton в виде банки с краской

Сумка с водорослями

Еще одно необычное изделие в новом сезоне — сумка за $1036 с морскими водорослями от копенгагенской компании Solitude Studios, которая создает трикотажные изделия из экологичных материалов. Для создания Essence Oilskin Bag использовали остатки нитей, купленных у текстильных компаний. Сумка выглядит сюрреалистично и наверняка разнообразит любой гардероб.

[ + – ] Сумка с водорослями от компании Solitude Studios

Рюкзак-лобстер

Рюкзак в форме лобстера за $3290 от Thom Browne изготовлен ​​из натуральной кожи. Изделие представлено в черном цвета с сине-красными полосками. У рюкзака есть регулирующиеся лямки и, в целом, он выглядит довольно практично и стильно.

[ + – ] Рюкзак в виде лобстера от Thom Browne

Фокус ранее писал о том, какие сумки в тренде в этом сезоне.