Топ-5 незвичайних дизайнерських сумок осінь-зима 2022

У тренді рюкзак-лобстер, мішок для сміття від Balenciaga та клатч у вигляді голуба.

Цього року модні дизайнери презентували кілька яскравих сумок, які вразили шанувальників. Фокус зібрав топ незвичайних новинок, актуальних восени-взимку 2022-2023.

Мішок для сміття від Balenciaga

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія не міг прогаяти можливість укотре здивувати шанувальників, а тому цього року модний дім представив сумку у вигляді пластикового мішка для сміття за $1790. Насправді виріб зроблений з телячої шкіри, а тому так дорого коштує. Сумка представлена в чорному, синьому та білому варіантах. І хоча у виробу висока ціна, він викликав фурор, як часто відбувається з дивними дизайнерськими рішеннями Balenciaga.

[ + – ] Мішок для сміття від Balenciaga

Клатч у вигляді голуба

Клатч у формі голуба за $890 від модного бренду JW Anderson був представлений на показі осінь-зима 2022 разом із іншими речами в сюрреалістичному стилі — сукнями з дротяними краями, а також укороченими топами, зробленими зі зв'язок гумових браслетів.

Сумку надрукували на 3D-принтері. Вона має бічний отвір під крилом голуба, куди можна покласти якийсь невеликий предмет. Усередині клатч оздоблений логотипом JW Anderson. Хоча ця сумка, очевидно, не призначена для предметів першої необхідності, вона може стати яскравим аксесуаром, що доповнює образ.

[ + – ] Клатч у вигляді голуба

Банка з фарбою

Сумка Louis Vuitton за $400, представлена на показі чоловічої колекції осінь-зима 2022 року, нагадує банку з фарбою, на якій скрізь надруковано монограму модного дому. Виріб представлений у різних кольорах — фіолетовому, жовтому, зеленому, помаранчевому, червоному та синьому. Сумку можна носити через плече, і, як стверджують дизайнери модного дому, вона "досить містка, щоб покласти в неї два телефони й інші особисті речі".

[ + – ] Сумка Louis Vuitton у вигляді банки з фарбою

Сумка з водоростями

Ще один незвичайний виріб у новому сезоні — сумка за $1036 із морськими водоростями від копенгагенської компанії Solitude Studios, яка створює трикотажні вироби з екологічних матеріалів. Для створення Essence Oilskin Bag використовували залишки ниток, куплених у текстильних компаній. Сумка має сюрреалістичний вигляд і, напевно, урізноманітнить будь-який гардероб.

[ + – ] Неймовірна ціна на сумку з водоростями від компанії Solitude Studios

Рюкзак-лобстер

Рюкзак у формі лобстера за $3290 від Thom Browne виготовлений із натуральної шкіри. Виріб представлений у чорному кольорі із синьо-червоними смужками. У рюкзака є лямки, що регулюються, і в цілому він має досить практичний і стильний вигляд.

[ + – ] Рюкзак у вигляді лобстера від Thom Browne

Фокус раніше писав про те, які сумки в тренді цього сезону.