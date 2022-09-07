Cartier показали отреставрированный роскошный особняк в Нью-Йорке

В предыдущий раз дом Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке реставрировали в 2016 году.

Французский дом Cartier опубликовал фотографии своего бутика на Пятой авеню в Нью-Йорке после очередной реновации. Бренд владеет зданием на протяжении целого столетия, в предыдущий раз реновацию проводили в 2016 году. Об этом пишет WWD.

По словам президент североамериканского подразделения Cartier Мерседеса Абрамо, в новом дизайне "отразили содержательные отзывов клиентов, а также поделились своим видением будущего дома". Реновацией занималась Лора Гонзалес, известная дизайнер бутиков Louboutin, ресторанов La Gare, 86 Champs и флагманского бутика Cartier в Париже.

Роскошный шестиэтажный особняк Мортона Ф. Планта на Пятой Авеню был построен в 1905 году. Его спроектировал известный английским архитектор Роберт У. Гибсон. Самая роскошная часть здания находится со стороны 52-й улицы, где первоначально располагался главный вход. Ее украшает декоративный балкон и четыре двухэтажных рифленых дорических пилястры.

В 1916 году Пьер Картье приобрел особняк в обмен на жемчужное ожерелье за ​​миллион долларов. Он нанял семейного архитектора Рокфеллеров Уильяма Уэллса Босворта, чтобы превратить здание в Дом Картье.

Первые два этажа были спроектированы под торговые помещения с деревянными панелями, люстрами и каминами. Офисные помещения и мастерская занимали остальные этажи.

Главный вход с 52-й улицы перенесли на Пятую авеню, где было значительно больше пешеходов. Посетителей встречало большое лаковое панно с изображением пантер — неофициального талисмана Cartier, созданное парижским ателье Midavaine. К новому фасаду добавили царственные витрины с деталями из зеленого мрамора и навесы. Ремонт завершили в 1917 году, и Картье получил золотую медаль за работу от Комитета гармонии архитектуры Ассоциации Пятой авеню.

Декор нескольких комнат особняка был вдохновлен важными в истории Cartier фигурами. Так в здании есть библиотека Пьера Картье, а также зал легендарного креативного директора Cartier Жанне Туссена.

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