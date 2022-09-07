Cartier показали відреставрований розкішний маєток у Нью-Йорку

Попереднього разу будинок Cartier на П'ятій авеню у Нью-Йорку реставрували в 2016 році.

Французький будинок Cartier опублікував фото свого бутика на П'ятій авеню у Нью-Йорку після чергової реновації. Бренд володіє будинком протягом цілого століття, попереднього разу реновацію проводили в 2016 році. Про це пише WWD.

За словами президента північноамериканського підрозділу Cartier Мерседеса Абрамо, у новому дизайні "відобразили змістовні відгуки клієнтів, а також поділилися своїм баченням майбутнього будинку". Реновацією займалася Лора Гонзалес, відома дизайнерка бутиків Louboutin, ресторанів La Gare, 86 Champs і флагманського бутика Cartier у Парижі.

Розкішний шестиповерховий маєток Мортона Ф. Планта на П'ятій Авеню був збудований у 1905 році. Його спроєктував відомий англійський архітектор Роберт У. Гібсон. Найрозкішніша частина будівлі знаходиться з боку 52 вулиці, де спочатку розташовувався головний вхід. Її прикрашає декоративний балкон і чотири двоповерхові рифлені доричні пілястри.

У 1916 році П'єр Картьє придбав маєток в обмін на перли намиста за мільйон доларів. Він найняв сімейного архітектора Рокфеллерів Вільяма Веллса Босворта, щоб перетворити будинок на Будинок Картьє.

Перші два поверхи були спроєктовані під торговельні приміщення з дерев'яними панелями, люстрами та камінами. Офісні приміщення та майстерня займали решту поверхів.

Головний вхід із 52-ї вулиці перенесли на П'яту авеню, де було значно більше пішоходів. Відвідувачів зустрічало велике лакове панно із зображенням пантер — неофіційного талісмана Cartier, створене паризьким ательє Midavaine. До нового фасаду додали царські вітрини з деталями із зеленого мармуру та навіси. Ремонт завершили у 1917 році, і Картьє отримав золоту медаль за роботу від Комітету гармонії архітектури Асоціації П'ятої авеню.

Декор кількох маєткових кімнат був натхненний важливими в історії Cartier фігурами. Так, у будівлі є бібліотека П'єра Картьє, а також зала легендарного креативного директора Cartier Жанні Туссена.

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