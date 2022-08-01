В Італії представили супер'яхту, натхненну діамантом Cartier

Нову яхту від дизайнера Габріеле Теруцці названо на честь знаменитого діаманта в 128 карат, який належить ювелірному будинку Cartier.

Італійська дизайн-студія Габріеле Теруцці створила сміливий концепт сучасної суперяхти, натхненної знаменитим діамантом Stella Del Sud ("Зірка Півдня") у 128 карат, який у 2002 році придбав французький ювелірний дім Cartier. Про це пише Daily Mail.

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Вартість огранованої "Зірки Півдня" — 94 мільйони доларів. Діамант був здобутий у Бразилії в липні 1853 року, і він увійшов в історію як перший бразильський діамант, який отримав міжнародне визнання.

[ + – ] Концепт яхти Stella Del Sud Фото: Gabriele Teruzzi

Силует діаманта прикрашає 110-метрову яхту, а також вона блищатиме, як діамант за задумом дизайнера, тому що рясніє скляними панелями.

Екстер'єр розкішної яхти витриманий у єдиному "діамантовому" стилі. Скління надбудови, що йде в корпус, теж обігрує "дорогоцінну тему".

Сучасний і багато оформлений інтер'єр зосереджений навколо головного салону, який прикрашений розписними панелями. На головній палубі розташовано вісім VIP-кают з окремими терасами при кожній.

На верхню палубу, відведену під обідню зону і другий салон, можна піднятися по гарних гвинтових сходах. Бридждек повністю відведений під апартаменти власника з двома ванними кімнатами.

Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi

На нижній палубі знаходиться СПА-салон із тренажерним залом і сауною. А головною "родзинкою" є три басейни, які перетікають один одного, створюючи "ефект водоспаду".

Габріеле Теруцці описує своє нове дітище як "блискучий діамант" з елементами ар-деко.

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