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В Италии представили суперяхту, вдохновленную бриллиантом Cartier

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Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi | Концепт яхты Stella Del Sud

Новая яхта от дизайнера Габриэле Теруцци названа в честь знаменитого бриллианта в 128 карат, который принадлежит ювелирному дому Cartier

Итальянская дизайн-студия Габриэле Теруцци создала смелый концепт современной суперяхты, вдохновленной знаменитым бриллиантом Stella Del Sud ("Звезда Юга") в 128 карат, который в 2002 году приобрел французский ювелирный дом Cartier. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость ограненной "Звезды Юга" – 94 миллиона долларов. Бриллиант был добыт в в Бразилии в июле 1853 года, и он вошел в историю как первый бразильский бриллиант, получивший международное признание.

Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Концепт яхты Stella Del Sud
Фото: Gabriele Teruzzi

Силуэт бриллианта украшает 110-метровую яхту, а также она будет сверкать, как бриллиант по задумке дизайнера, потому что изобилует стеклянными панелями.

Экстерьер роскошной яхты выдержан в едином "бриллиантовом" стиле. Остекление надстройки, уходящее в корпус, тоже обыгрывает "драгоценную тему".

Современный и богато оформленный интерьер сосредоточен вокруг главного салона, который украшен расписными панелями. На главной палубе расположены восемь VIP-кают с отдельными террасами при каждой.

На верхнюю палубу, отведенную под обеденную зону и второй салон, можно подняться по красивой винтовой лестнице. Бридждек, между тем, целиком и полностью отведен под апартаменты владельца с двумя ванными комнатами.

Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Фото: Gabriele Teruzzi
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант
Gabriele Teruzzi, яхта, суперяхта, концепт яхты, бриллиант картье, бриллиант

На самой нижней палубе находится СПА-салон с тренажерным залом и сауной. А главной "изюминкой" являются три бассейна, которые перетекают друг в друга, создавая "эффект водопада".

Габриэле Теруцци описывает свое новое детище, как "сверкающий бриллиант" с элементами ар-деко.

Напомним, ранее стало известно, что российский олигарх Андрей Молчанов тайно продает свою 74-метровую яхту Aurora.

А ранее Фокус писал о всех яхтах российских олигархов, которые были арестованы с начала вторжения ВС РФ в Украину.