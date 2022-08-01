В Италии представили суперяхту, вдохновленную бриллиантом Cartier

Новая яхта от дизайнера Габриэле Теруцци названа в честь знаменитого бриллианта в 128 карат, который принадлежит ювелирному дому Cartier

Итальянская дизайн-студия Габриэле Теруцци создала смелый концепт современной суперяхты, вдохновленной знаменитым бриллиантом Stella Del Sud ("Звезда Юга") в 128 карат, который в 2002 году приобрел французский ювелирный дом Cartier. Об этом пишет Daily Mail.

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Стоимость ограненной "Звезды Юга" – 94 миллиона долларов. Бриллиант был добыт в в Бразилии в июле 1853 года, и он вошел в историю как первый бразильский бриллиант, получивший международное признание.

[ + – ] Концепт яхты Stella Del Sud Фото: Gabriele Teruzzi

Силуэт бриллианта украшает 110-метровую яхту, а также она будет сверкать, как бриллиант по задумке дизайнера, потому что изобилует стеклянными панелями.

Экстерьер роскошной яхты выдержан в едином "бриллиантовом" стиле. Остекление надстройки, уходящее в корпус, тоже обыгрывает "драгоценную тему".

Современный и богато оформленный интерьер сосредоточен вокруг главного салона, который украшен расписными панелями. На главной палубе расположены восемь VIP-кают с отдельными террасами при каждой.

На верхнюю палубу, отведенную под обеденную зону и второй салон, можно подняться по красивой винтовой лестнице. Бридждек, между тем, целиком и полностью отведен под апартаменты владельца с двумя ванными комнатами.

Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi Фото: Gabriele Teruzzi

На самой нижней палубе находится СПА-салон с тренажерным залом и сауной. А главной "изюминкой" являются три бассейна, которые перетекают друг в друга, создавая "эффект водопада".

Габриэле Теруцци описывает свое новое детище, как "сверкающий бриллиант" с элементами ар-деко.

Напомним, ранее стало известно, что российский олигарх Андрей Молчанов тайно продает свою 74-метровую яхту Aurora.

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