Вкус осени. Рецепт аппетитной лазаньи с тыквой и грибами

Сытное и ароматное блюдо, которое дополнит вечер в приятной компании.

Овощная лазанья может быть не менее вкусной и сытной, чем мясная, если добавить тыквенное пюре и жареные грибы. Предлагаем приготовить ароматное блюдо, тем более что сентябрь — сезон тыквы. Рецепт с сайта Shuba

Лазанья с тыквой и грибами

Для приготовления нам понадобится:

Шампиньоны — 230 г

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Оливковое масло — 2 ч. л.

Пюре тыквенное — 450 г

Сливки — 1/2 стакана

Шалфей — 1 шт.

Перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Листы для лазаньи — 9 шт.

Сыр рикотта — 1 стакан

Сыр моцарелла — 115 г

Пармезан тертый — 3/4 стакана

Приготовление

Сначала запечем тыкву. Для этого разогреем духовку до 190°С. Застелим форму для выпечки пергаментной бумагой и выложим на нее почищенную тыкву, порезанную на небольшие кусочки, предварительно полив ее оливковым маслом. Запекаем тыкву минут 15, пока она не станет мягкой. После чего достаем, складываем в миску и разминаем тыкву до состояния пюре. Солим и откладываем в сторону.

Нарезаем мелко грибы и обжариваем его на сковородке с небольшим количеством масла минуты 2-3. Добавляем к грибам мелко нарезанный лук, продолжаем готовить на медленном огне, пока лук не станет прозрачным. Солим грибную смесь и откладываем в сторону.

В небольшой миске смешиваем тыквенное пюре, сливки, шалфей, перец и оставшуюся соль, чтобы сделать соус.

Выкладываем 1/2 стакана тыквенного соуса в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментом. Сверху выкладываем три листа лазаньи и еще 1/2 стакана тыквенного соуса поверх теста. Распределяем соус так, чтобы хорошо покрыть края листьев.

Сверху тыквенного соуса выкладываем примерно половину грибной смеси.

Сверху слоями кладем половину рикотты, тертого сыра моцарелла и примерно треть натертого сыра пармезан.

Повторяем слои теста, тыквы, грибов и сыра, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из теста и пармезана.

Накрываем лазанью слоем фольги и запекаем в духовке 45 минут.

Когда подойдет время, достаем блюдо из духовки, посыпаем пармезаном и запекаем еще 10-15 минут.

Прежде чем нарезать тыквенную лазанью, дайте ей постоять не менее 10 минут.

Приятного аппетита!

Фокус ранее писал, как приготовить баклажаны в сметане по-одесски.