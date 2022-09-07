Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Вкус осени. Рецепт аппетитной лазаньи с тыквой и грибами

лазанья, рецепт
Фото: Instagram | Лазанья с грибами и тыквой под сырным ассорти

Сытное и ароматное блюдо, которое дополнит вечер в приятной компании.

Овощная лазанья может быть не менее вкусной и сытной, чем мясная, если добавить тыквенное пюре и жареные грибы. Предлагаем приготовить ароматное блюдо, тем более что сентябрь — сезон тыквы. Рецепт с сайта Shuba

Лазанья с тыквой и грибами

Для приготовления нам понадобится:

  • Шампиньоны — 230 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ч. л.
  • Пюре тыквенное — 450 г
  • Сливки — 1/2 стакана
  • Шалфей — 1 шт.
  • Перец черный молотый — 1/4 ч. л.
  • Листы для лазаньи — 9 шт.
  • Сыр рикотта — 1 стакан
  • Сыр моцарелла — 115 г
  • Пармезан тертый — 3/4 стакана

Приготовление

  • Сначала запечем тыкву. Для этого разогреем духовку до 190°С. Застелим форму для выпечки пергаментной бумагой и выложим на нее почищенную тыкву, порезанную на небольшие кусочки, предварительно полив ее оливковым маслом. Запекаем тыкву минут 15, пока она не станет мягкой. После чего достаем, складываем в миску и разминаем тыкву до состояния пюре. Солим и откладываем в сторону.
  • Нарезаем мелко грибы и обжариваем его на сковородке с небольшим количеством масла минуты 2-3. Добавляем к грибам мелко нарезанный лук, продолжаем готовить на медленном огне, пока лук не станет прозрачным. Солим грибную смесь и откладываем в сторону.
  • В небольшой миске смешиваем тыквенное пюре, сливки, шалфей, перец и оставшуюся соль, чтобы сделать соус.
  • Выкладываем 1/2 стакана тыквенного соуса в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментом. Сверху выкладываем три листа лазаньи и еще 1/2 стакана тыквенного соуса поверх теста. Распределяем соус так, чтобы хорошо покрыть края листьев.
  • Сверху тыквенного соуса выкладываем примерно половину грибной смеси.
  • Сверху слоями кладем половину рикотты, тертого сыра моцарелла и примерно треть натертого сыра пармезан.
  • Повторяем слои теста, тыквы, грибов и сыра, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из теста и пармезана.
  • Накрываем лазанью слоем фольги и запекаем в духовке 45 минут.
  • Когда подойдет время, достаем блюдо из духовки, посыпаем пармезаном и запекаем еще 10-15 минут.
  • Прежде чем нарезать тыквенную лазанью, дайте ей постоять не менее 10 минут.

Приятного аппетита!

Фокус ранее писал, как приготовить баклажаны в сметане по-одесски.