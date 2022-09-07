Стиль життя
Смак осені. Рецепт апетитної лазаньї з гарбузом і грибами
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Ситна й ароматна страва, яка доповнить вечір у приємній компанії.
Овочева лазанья може бути не менш смачною і ситною, ніж м'ясна, якщо додати гарбузове пюре та смажені гриби. Пропонуємо приготувати ароматну страву, тим паче, що вересень — сезон гарбуза. Рецепт із сайту Shuba.
Лазанья з гарбузом і грибами
Для приготування нам знадобиться:
- печериці — 230 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- оливкова олія — 2 ч. л.;
- гарбузове пюре — 450 г;
- вершки — 1/2 склянки;
- шавлія — 1 шт.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- листи для лазаньї — 9 шт.;
- сир рикота — 1 склянка;
- сир моцарелла — 115 г;
- пармезан тертий — 3/4 склянки.
Приготування
- Спочатку запечемо гарбуз. Для цього розігріємо духовку до 190°С. Застелимо форму для випічки пергаментним папером і викладемо на неї почищений гарбуз, порізаний на невеликі шматочки, попередньо поливши його оливковою олією. Запікаємо гарбуз хвилин 15, поки він не стане м'яким. Після чого дістаємо, складаємо в миску і розминаємо гарбуз до пюре. Солимо і прибираємо вбік.
- Нарізаємо дрібно гриби й обсмажуємо їх на сковорідці з невеликою кількістю олії хвилини 2-3. Додаємо до грибів дрібно нарізану цибулю, продовжуємо готувати на повільному вогні, поки цибуля не стане прозорою. Солимо грибну суміш і відкладаємо убік.
- У невеликій мисці змішуємо гарбузове пюре, вершки, шавлію, перець і сіль, що залишилася, щоб зробити соус.
- Викладаємо 1/2 склянки гарбузового соусу у форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментом. Зверху викладаємо три листи лазаньї та ще 1/2 склянки гарбузового соусу поверх тіста. Розподіляємо соус так, щоб добре покрити краї листків.
- Зверху гарбузового соусу викладаємо приблизно половину грибної суміші.
- Зверху шарами кладемо половину рикоти, тертого сиру моцарелла та приблизно третину натертого сиру пармезан.
- Повторюємо шари тіста, гарбуза, грибів і сиру, доки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з тіста та пармезану.
- Накриваємо лазанью шаром фольги і запікаємо в духовці 45 хвилин.
- Коли настане час, дістаємо страву з духовки, посипаємо пармезаном і запікаємо ще 10-15 хвилин.
- Перш ніж нарізати гарбузову лазанью, дайте їй постояти щонайменше 10 хвилин.
Смачного!
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