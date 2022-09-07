Смак осені. Рецепт апетитної лазаньї з гарбузом і грибами

Ситна й ароматна страва, яка доповнить вечір у приємній компанії.

Овочева лазанья може бути не менш смачною і ситною, ніж м'ясна, якщо додати гарбузове пюре та смажені гриби. Пропонуємо приготувати ароматну страву, тим паче, що вересень — сезон гарбуза. Рецепт із сайту Shuba.

Лазанья з гарбузом і грибами

Для приготування нам знадобиться:

печериці — 230 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

оливкова олія — 2 ч. л.;

гарбузове пюре — 450 г;

вершки — 1/2 склянки;

шавлія — 1 шт.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

листи для лазаньї — 9 шт.;

сир рикота — 1 склянка;

сир моцарелла — 115 г;

пармезан тертий — 3/4 склянки.

Приготування

Спочатку запечемо гарбуз. Для цього розігріємо духовку до 190°С. Застелимо форму для випічки пергаментним папером і викладемо на неї почищений гарбуз, порізаний на невеликі шматочки, попередньо поливши його оливковою олією. Запікаємо гарбуз хвилин 15, поки він не стане м'яким. Після чого дістаємо, складаємо в миску і розминаємо гарбуз до пюре. Солимо і прибираємо вбік.

Нарізаємо дрібно гриби й обсмажуємо їх на сковорідці з невеликою кількістю олії хвилини 2-3. Додаємо до грибів дрібно нарізану цибулю, продовжуємо готувати на повільному вогні, поки цибуля не стане прозорою. Солимо грибну суміш і відкладаємо убік.

У невеликій мисці змішуємо гарбузове пюре, вершки, шавлію, перець і сіль, що залишилася, щоб зробити соус.

Викладаємо 1/2 склянки гарбузового соусу у форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментом. Зверху викладаємо три листи лазаньї та ще 1/2 склянки гарбузового соусу поверх тіста. Розподіляємо соус так, щоб добре покрити краї листків.

Зверху гарбузового соусу викладаємо приблизно половину грибної суміші.

Зверху шарами кладемо половину рикоти, тертого сиру моцарелла та приблизно третину натертого сиру пармезан.

Повторюємо шари тіста, гарбуза, грибів і сиру, доки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з тіста та пармезану.

Накриваємо лазанью шаром фольги і запікаємо в духовці 45 хвилин.

Коли настане час, дістаємо страву з духовки, посипаємо пармезаном і запікаємо ще 10-15 хвилин.

Перш ніж нарізати гарбузову лазанью, дайте їй постояти щонайменше 10 хвилин.

Смачного!

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