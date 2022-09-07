Французский маникюр на осень 2022. Топ-5 стильных идей

В моде анималистичный принт, перевернутый френч и диагональный французский маникюр.

Французский маникюр считается классикой. Он способен украсить любой модный образ, будь то повседневная прогулка, грандиозный праздник или скромная вечеринка. Существует множество вариаций, как разнообразить классику. Фокус собрал топ-5 актуальных решений для осеннего сезона.

Анималистичный принт

Новый тренд сезона не только в одежде, но и в нейл-арте − животный принт. Хищный рисунок в дуэте с французским маникюром дает роскошный эффект. Такой маникюр можно выполнить как в матовых тонах, так и в насыщенных ярких оттенках. Все зависит от ваших предпочтений.

Обратный френч

Дерзкий и оригинальный тренд сменил проверенную временем классику. Обратный френч очень популярен у поклонниц французского маникюра. Важное отличие новой версии перевернутого френча — контрастный цвет возле лунки ноготка. Такой маникюр можент быть выполнен в черно-белых тонах или любых ярких оттенках.

Диагональ

Еще один модный тренд — французский диагональный маникюр. В этом случае рисунок может закрывать кончик ноготка двумя полосками или одно. Мастера нейл-арта рекомендуют попробовать дерзкие цветовые решения. В моде розовый, зеленый, оранжевый и другие яркие оттенки.

Прозрачный френч

Актуальный вариант для повседневного маникюра, который можно носить дольше обычного. Прозрачный френч будет уместен в любой ситуации. Если хотите слегка оживить классику, добавьте блесток или страз. Они мгновенно создадут праздничный дизайн.

Разноцветный нейл-арт

Чтобы повысить настроение, достаточно сделать яркий маникюр. В этом сезоне актуальны веселые летние тона. Сочетайте их с классическим френчем и сможете не грустить из-за прошедшего лета.

Черно-белый маникюр

Игра на контрасте — одно из популяоных решений в мире моды, которое всегда срабатывает. В том числе в маникюре. Этой осенью черно-белый нейл-арт вновь актуальный. Его можно украсить стразами или блестками и будет смотреться очень празднично.

Фокус ранее писал о том, какой маникюр будет актуальным этой осенью. В моде серый тон, ногти-хамелеоны и темный френч.