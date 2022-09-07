Французький манікюр на осінь 2022 року. Топ 5 стильних ідей

У моді анімалістичний принт, перевернутий френч і діагональний французький манікюр.

Французький манікюр вважається класикою. Він здатний прикрасити будь-який модний образ, будь то повсякденна прогулянка, грандіозне свято або скромна вечірка. Існує безліч варіацій, як урізноманітнити класику. Фокус зібрав топ 5 актуальних рішень для осіннього сезону.

Анімалістичний принт

Новий тренд сезону не лише в одязі, а й у нейл-арті — тваринний принт. Хижий малюнок у дуеті із французьким манікюром дає розкішний ефект. Такий манікюр можна виконати як у матових тонах, так і насичених яскравих відтінках. Усе залежить від ваших уподобань.

Перевернутий френч

Зухвалий та оригінальний тренд змінив перевірену часом класику. Перевернутий френч дуже популярний у шанувальниць французького манікюру. Важлива відмінність нової версії перевернутого френча — контрастний колір біля лунки нігтики. Такий манікюр може бути виконаний у чорно-білих тонах або будь-яких яскравих відтінках.

Діагональ

Ще один модний тренд — французький діагональний манікюр. У цьому випадку малюнок може закривати кінчик нігтики двома смужками або однією. Майстри нейл-арту рекомендують спробувати зухвалі колірні рішення. У моді рожевий, зелений, помаранчевий та інші яскраві відтінки.

Прозорий френч

Актуальний варіант для повсякденного манікюру, який можна носити довше, ніж звичайний. Прозорий френч буде доречний у будь-якій ситуації. Якщо хочете злегка пожвавити класику, додайте блискіток або страз. Вони миттєво створять святковий дизайн.

Різнокольоровий нейл-арт

Щоб підвищити настрій, достатньо зробити яскравий манікюр. Цього сезону актуальні веселі літні тони. Поєднуйте їх із класичним френчем і зможете не сумувати через минуле літо.

Чорно-білий манікюр

Гра на контрасті — одне з популярних рішень у світі моди, яке завжди спрацьовує. Зокрема в манікюрі. Цієї осені чорно-білий нейл-арт знову актуальний. Його можна прикрасити стразами або блискітками і виглядатиме дуже святково.

Фокус раніше писав про те, який манікюр буде актуальним цієї осені. У моді сірий тон, нігті-хамелеони та темний френч.