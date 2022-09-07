Хиллари Клинтон призналась, что как-то забыла дочь Челси в Кремле

Челси, как оказалось, запомнила этот инцидент

Хиллари Клинтон и ее дочь Челси стали гостями ведущего Джимми Фэллона в его шоу The Tonight Show на NBC и рассказала о самом "сумасшедшем" воспоминании из отпуска. Событие приключилось во время визита в Россию. Об этом пишет Yahoo.

Хиллари и Челси приняли участие в челлендже, отвечая на вопросы Фэллона.

Хиллари Клинтон, которая была первой леди США в 1993-2001 годах, в то время как ее супруг, Билл Клинтон, был 42-й президентом, нанесли визит в столицу РФ, Москву.

[ + – ] Хиллари Клинтон и Челси Клинтон на шоу Джимми Фэллона

И тогда они умудрились забыть свою дочь Челси в Кремле. Хиллари, рассказываю эту историю, понадеялась, что Челси об этом не помнит, ведь это было "травматично".

"Мы взяли ее с собой в Россию, когда были с государственным визитом, когда Билл был президентом. После официального прощания нас с Биллом посадили в Beast (Чудовище), большой бронированный лимузин, чтобы отправиться в аэропорт. Но никто не учел, что Челси осталась в Кремле", — рассказала бывшая первая леди.

"Вы можете себе представить, что я могу оставить моего единственного ребенка в Кремле? Особенно после всего, что произошло", — резюмировала Хиллари.

Фэллон предположил, что это было весело.

42-летняя Челси, которая по условиям челленджа не слышала ответ матери, надев наушники, практически сразу угадала о чем шла речь.

"Никакого шока. Это было весело… когда меня забыли в Кремле!", — угадала Челси.

Билл Клинтон, будучи президентом США, пять раз посещал РФ. При Борисе Ельцине визиты были частыми: Клинтон прилетал в Москву в 1994, 1995, 1996 и 1998 годах.

Во время первого визита Билл и Хиллари даже переночевали в Кремле. В июне 2000 года Клинтон встречался в Москве с Владимиром Путиным, но тогда семья его уже не сопровождала.

Напомним, Ким Кардашьян удалось победить Хиллари Клинтон в викторине на юридическую тематику. Бывшая первая леди признала, что ее реакция уже не та, что раньше.