Гілларі Клінтон зізналася, що якось забула дочку Челсі в Кремлі

Челсі, як з'ясувалося, запам'ятала цей інцидент

Гілларі Клінтон і її дочка Челсі стали гостями ведучого Джиммі Феллона в його шоу The Tonight Show на NBC і розповіла про "божевільний" спогад із відпустки. Подія сталася під час візиту в Росі.. Про це пише Yahoo.

Гілларі та Челсі взяли участь у челенджі, відповідаючи на запитання Феллона.

Гілларі Клінтон, яка була першою леді США в 1993-2001 роках, тоді як її чоловік, Білл Клінтон, був 42-м президентом, відвідали столицю РФ, Москву.

[ + – ] Гілларі Клінтон і Челсі Клінтон на шоу Джиммі Феллона

І тоді вони примудрилися забути свою дочку Челсі у Кремлі. Гілларі, розповідаю цю історію, сподівалася, що Челсі про це не пам'ятає, адже це було "травматично".

"Ми взяли її із собою у Росію, коли були з державним візитом, коли Білл був президентом. Після офіційного прощання нас із Біллом посадили в Beast (Чудовисько), великий броньований лімузин, щоб вирушити в аеропорт. Але ніхто не врахував, що Челсі залишилася у Кремлі", — розповіла колишня перша леді.

"Ви можете собі уявити, що я можу залишити мою єдину дитину в Кремлі? Особливо після всього, що сталося", — резюмувала Гілларі.

Фелон припустив, що це було весело.

42-річна Челсі, яка за умовами челенджу не чула відповіді матері, одягнувши навушники, практично відразу вгадала про що йшлося.

"Ніякого шоку. Це було весело... коли мене забули в Кремлі!" — вгадала Челсі.

Білл Клінтон, як президент США, п'ять разів відвідував РФ. За Бориса Єльцина візити були частими: Клінтон прилітав у Москву в 1994, 1995, 1996 і 1998 роках.

Під час першого візиту Білл і Гілларі навіть переночували в Кремлі. У червні 2000 року Клінтон зустрічався в Москві з Володимиром Путіним, але тоді його родина вже не супроводжувала.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вдалося перемогти Гілларі Клінтон у вікторині на юридичну тематику. Колишня перша леді визнала, що її реакція вже не та, що раніше.