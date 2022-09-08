8 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня делать нельзя
День богатый на события и интересные приметы, сегодня полезно заглянуть в словарь и вспомнить некоторые исторические факты.
Что случилось в этот день?
8 сентября православная церковь отмечает Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Икону написал евангелист Лука, это самый первый образ Богородицы с маленьким Иисусом на руках. Верующие люди молятся на эту икону с просьбой простить грехи, помочь принять важное решение, исцелиться от болезней и обрести душевный покой.
В народе 8 сентября называют Наталья Овсяница — в этот период крестьяне активно собирали урожай овса, а вечерами готовили овсяные кисели и блины из овсяной муки, заготавливали рябину и калину.
В мире отмечают День грамотности. Филологи напоминают — грамотная письменная и устная речь — это, прежде всего, красиво.
Кроме того, 8 сентября — Международный день солидарности журналистов. Именно в этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Он противостоял режиму и уже в нацистской тюрьме написал книгу "Репортаж с петлей на шее". Кстати, знаменитая Пулитцеровская премия почти всегда вручается именно 8 сентября.
Что нельзя делать 8 сентября?
► бездельничать
► ругаться
► ходить босиком по земле
Приметы:
► холодное утро — к ранней и холодной зиме
► птицы со двора — наступила осенняя пора
► пришла Наталья — пошли грибы в лесу
► не вырастет овес — наглотаешься слез
► если дуб и береза не скинули листья — зима будет суровая
► хороший урожай рябины — к морозу
День ангела празднуют:
Георгий, Виктор, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман, Адриан, Мария, Николай
Кто родился 8 сентября?
1898 — Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино
1928 — Василий Сологуб, украинский писатель, лауреат премии Олеся Гончара
А также в этот день:
1636 — основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света
1791 — в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.
1952 — вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".
2011 — на месте старого футбольного и легкоатлетического стадиона Делле Альпи в Турине (Италия) открыт новый футбольный стадион Ювентус Стэдиум, являющийся домашним стадионом для "Ювентуса"