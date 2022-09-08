8 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня делать нельзя

День богатый на события и интересные приметы, сегодня полезно заглянуть в словарь и вспомнить некоторые исторические факты.

Что случилось в этот день?

8 сентября православная церковь отмечает Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Икону написал евангелист Лука, это самый первый образ Богородицы с маленьким Иисусом на руках. Верующие люди молятся на эту икону с просьбой простить грехи, помочь принять важное решение, исцелиться от болезней и обрести душевный покой.

В народе 8 сентября называют Наталья Овсяница — в этот период крестьяне активно собирали урожай овса, а вечерами готовили овсяные кисели и блины из овсяной муки, заготавливали рябину и калину.

В мире отмечают День грамотности. Филологи напоминают — грамотная письменная и устная речь — это, прежде всего, красиво.

Кроме того, 8 сентября — Международный день солидарности журналистов. Именно в этот день в 1943 году фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Он противостоял режиму и уже в нацистской тюрьме написал книгу "Репортаж с петлей на шее". Кстати, знаменитая Пулитцеровская премия почти всегда вручается именно 8 сентября.

Что нельзя делать 8 сентября?

► бездельничать

► ругаться

► ходить босиком по земле

Приметы:

► холодное утро — к ранней и холодной зиме

► птицы со двора — наступила осенняя пора

► пришла Наталья — пошли грибы в лесу

► не вырастет овес — наглотаешься слез

► если дуб и береза не скинули листья — зима будет суровая

► хороший урожай рябины — к морозу

День ангела празднуют:

Георгий, Виктор, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман, Адриан, Мария, Николай

Кто родился 8 сентября?

1898 — Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино

1928 — Василий Сологуб, украинский писатель, лауреат премии Олеся Гончара

А также в этот день:

1636 — основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света

1791 — в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

1952 — вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

2011 — на месте старого футбольного и легкоатлетического стадиона Делле Альпи в Турине (Италия) открыт новый футбольный стадион Ювентус Стэдиум, являющийся домашним стадионом для "Ювентуса"