8 вересня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні робити не можна

День багатий на події та цікаві прикмети, сьогодні корисно зазирнути в словник і згадати деякі історичні факти.

Що сталося цього дня?

8 вересня православна церква відзначає Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Ікону написав євангеліст Лука, це перший образ Богородиці з маленьким Ісусом на руках. Віряни моляться на цю ікону з проханням пробачити гріхи, допомогти ухвалити важливе рішення, зцілитися від хвороб і знайти душевний спокій.

У народі 8 вересня називають Наталя Овсяниця — у цей період селяни активно збирали врожай вівса, а вечорами готували вівсяні киселі та млинці з вівсяного борошна, заготовляли горобину та калину.

У світі святкують День грамотності. Філологи нагадують — грамотне письмове й усне мовлення — це, перш за все, красиво.

Крім того, 8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів. Саме цього дня 1943 року фашисти стратили в Берліні чехословацького журналіста Юліуса Фучика. Він протистояв режиму і вже у нацистській в'язниці написав книгу "Репортаж, писаний у зашморгу". До речі, знаменита Пулітцерівська премія майже завжди вручається саме 8 вересня.

Що не можна робити 8 вересня?

► байдикувати;

► сваритися;

► ходити босоніж по землі.

Прикмети:

► холодний ранок — до ранньої та холодної зими;

► птахи з двору — настала осіння пора;

► прийшла Наталя — пішли гриби у лісі;

► не виросте овес — наковтаєшся сліз;

► якщо дуб і береза не скинули листя — зима буде сувора;

► хороший урожай горобини — до морозу.

День ангела святкують:

Георгій, Віктор, Дмитро, Наталія, Петро, Роман, Адріан, Марія, Микола.

Хто народився 8 вересня?

1898 — Наталія Ужвій, українська актриса театру та кіно

1928 — Василь Сологуб, український письменник, лауреат премії Олеся Гончара

А також у цей день:

1636 — заснований Гарвардський університет, найстаріший з університетів Нового Світу

1791 — у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини

1952 — вийшло перше видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море"

2011 — на місці старого футбольного та легкоатлетичного стадіону Делле Альпі в Турині (Італія) відкрито новий футбольний стадіон Ювентус Стедіум, що є домашнім стадіоном для "Ювентуса"