Полнолуние в Рыбах 10 сентября 2022. Что нас ждет в этот период

Знак зодиака Рыбы призывает к творческой визуализации и мягким размышлениям.

10 сентября 2022 года произойдет два важных астрологических события. С этого дня до 2 октября 2022 планета Меркурий будет "двигаться" в обратном направлении и тормозить многие важные процессы, изрядно портить жизнь людям. А также в этот день на небе произойдет Полнолуние в знаке Рыбы — время, когда нужно завершать дела и строить новые планы.

Астрологи отмечают, что нынешнее Полнолуние будет осложнено ретроградным Нептуном, который вносит путаницу в нашу повседневную жизнь. А потому стоит сохранять трезвость ума, стараться не ругать себя, если что-то идет не по плану, и не спешить с выводами, не принимать решений, которые могут серьезно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Не стоит забывать, что до января 2023 года планета Уран тоже находится в ретроградном положении. А потому любые серьезные шаги, которые вы делаете в этот период, закладывают фундамент на будущие несколько десятилетий.

Нынешнее Полнолуние в Рыбах будет в приятном аспекте секстиля к эксцентричной планете Уран. Будьте готовы к внезапным переменам настроения, сюрпризам, большим неожиданностям. Но все они будут позитивными. Могут реализоваться цели, которые вы наметили себе в предыдущее Полнолуние.

Не забывайте про ретроградный Меркурий. Он будет в самом разгаре в это время поэтому несколько раз проверяйте документы, если собираетесь куда-то в путешествие и не можете перенести поездку.

По словам астролога Марины Скади, весь сентябрь планета Венера, символизирующая деньги, комфорт, любовь и сферу взаимоотношений, находится в знаке Дева, где имеет слабый статус падения. Заметнее станут недостатки окружающих, возрастает требовательность по отношению к партнеру, критичность и мелочность. Венера в Деве усиливает внимание к деталям в выполнении поставленных задач, критическое мышление и практичность, умение видеть проблемы и желание решать их.

Из-за ретро Меркурий уже 9 сентября вы можете обнаружить, что глубоко запрятанные секреты начинают всплывать на поверхность. Могут вернуться конфликты из прошлого, люди, с которыми вы долгое время не поддерживали связь. В том числе речь о прошлых романтических привязанностях. Не ведитесь на провокации, если знаете, что те, кто возвращаются, крадут у вас ресурс. Будьте рассудительными, не бросайтесь в омут с головой. Отношения по ретро Меркурию не будут долгими. И даже если вы восстановили предыдущие связи, они могут оборвать, как только все вернется на круги своя. Прошлое должно оставаться в прошлом. Особенно когда оно причиняло вам боль и страдания.

Полнолуние в Рыбах призывает искать баланс. Энергия знака Рыбы мягким размышлениям, творческой визуализации и внимательной медитации. Так что будьте рассудительными и не никуда не спешите.

Фокус ранее писал о том, что нас ждет в ретроградный Меркурий.