Повний місяць у Рибах 10 вересня 2022. Що нас чекає в цей період

Знак зодіаку Риби закликає до творчої візуалізації та м'яких роздумів.

10 вересня 2022 року відбудеться дві важливі астрологічні події. З цього дня до 2 жовтня 2022 року планета Меркурій "рухатиметься" у зворотному напрямку і гальмуватиме багато важливих процесів, неабияк псуватиме життя людям. А також у цей день на небі відбудеться Повний місяць у знаку Риби — час, коли потрібно завершувати справи та будувати нові плани.

Астрологи зазначають, що нинішній Повний місяць ускладнить ретроградний Нептун, який вносить плутанину в наше повсякденне життя. Тому варто зберігати тверезість розуму, намагатися не лаяти себе, якщо щось йде не за планом, і не поспішати з висновками, не приймати рішень, які можуть серйозно вплинути на ваше подальше життя. Не слід забувати, що до січня 2023 року планета Уран теж знаходиться в ретроградному положенні. Тому будь-які серйозні кроки, які ви робите в цей період, закладають фундамент на майбутні кілька десятиліть.

Нинішній Повний місяць у Рибах буде в приємному аспекті секс-стилю до ексцентричної планети Уран. Будьте готові до раптових змін настрою, сюрпризів, великих несподіванок. Але всі вони будуть позитивними. Можуть реалізуватися цілі, які ви намітили собі в попередній Повний місяць.

Не забувайте про ретроградний Меркурій. Він буде в самому розпалі в цей час, тому кілька разів перевіряйте документи, якщо збираєтеся кудись у подорож і не можете перенести поїздку.

За словами астрологині Марини Скаді, весь вересень планета Венера, яка символізує гроші, комфорт, кохання та сферу стосунків, знаходиться у знаку Діва, де має слабкий статус падіння. Помітнішими стануть недоліки оточення, зростає вимогливість до партнера, критичність і дріб'язковість. Венера в Діві посилює увагу до деталей у виконанні поставлених завдань, критичне мислення та практичність, уміння бачити проблеми та бажання вирішувати їх.

Через ретро Меркурій вже 9 вересня ви можете виявити, що глибоко заховані секрети починають спливати на поверхню. Можуть повернутись конфлікти з минулого, люди, з якими ви довгий час не підтримували зв'язок. Зокрема мова про минулі романтичні уподобання. Не ведіть на провокації, якщо знаєте, що ті, хто повертаються, крадуть у вас ресурс. Будьте розважливими, не кидайтеся у вир із головою. Стосунки щодо ретро Меркурія не будуть довгими. І навіть якщо ви відновили попередні зв'язки, вони можуть обірвати, як тільки все повернеться на свої кола. Минуле має залишатися у минулому. Особливо коли воно завдавало вам біль та страждання.

Повний місяць у Рибах закликає шукати баланс. Енергія знака Риби м'яких роздумів, творчої візуалізації та уважної медитації. Тож будьте розважливими і не нікуди не поспішайте.

Фокус раніше писав про те, що на нас чекає у ретроградний Меркурій.