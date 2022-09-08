Падчерица Ивана Урганта стала звездой рекламного кампейна Марка Джейкобса

Эрика Кикнадзе – дочь второй жены известного ведущего, она с рождения живет в Нью-Йорке

Падчерица известного российского телеведущего Ивана Урганта — Эрика Кикнадзе стала звездой рекламного кампейна Марка Джейкобса.

Эрика Кикнадзе снялась в рекламной кампании линейки Heaven, которую Джейкобс запустил в 2020 году. Кампейн анонсирует новую коллекцию, которая поступит в продажу уже завтра, 9 сентября.

[ + – ] Эрика Кикнадзе в рекламном кампейне Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Вещи Heaven от Джейкобса любят многие звезды: среди них Лурдес Леон и Кейт Мосс.

А Эрика Кикнадзе стала одной из модных инфлюэнсеров, что появились на снимках.

Напомним, Эрика Кикнадзе – дочь второй жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе, с которой популярный ведущий учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.

[ + – ] Иван Ургант и Эрика Кикнадзе Фото: Instagram urgantcom

У Натальи Кикнадзе кроме Эрики от первого брака остался сын Нико. В браке с Иваном она родила дочерей Нину и Валерию.

Эрика Кикнадзе давно живет в Нью-Йорке, училась в частной арт-школе Bedales в Хэмпшире, где изучала моду и живопись, сейчас учится в Parsons, на втором курсе факультета современного искусства и фотографии.

Девушка интересуется модой, хочет стать диджеем и подрабатывает моделью. Не исключено, что Джейкобс заметил ее после того, как она попала в популярный паблик уличной моды Нью-Йорка @watchingnewyork.

[ + – ] Эрика Кикнадзе - падчерица Ивана Урганта Фото: Instagram e_ttg [ + – ] Эрика Кикнадзе - падчерица Ивана Урганта Фото: Instagram e_ttg

Иван Ургант любит свою падчерицу и каждый год поздравляет ее с днем рождения, публикуя в Instagram архивные снимки с забавными подписями.

"Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе", — пошутил он, поздравляя Эрику с днем рождения на днях.

Напомним, недавно стало известно, что Иван Ургант, впавший в немилость у властей из-за своего негативного отношения к войне в Украине, распродает недвижимость в РФ. Не исключено, что скоро ведущий сменит страну проживания.