Пасербиця Івана Урганта стала зіркою рекламного кампейну Марка Джейкобса

Еріка Кікнадзе — дочка другої дружини відомого ведучого, вона з народження живе в Нью-Йорку.

Пасербиця відомого російського телеведучого Івана Урганта Еріка Кікнадзе стала зіркою рекламного кампейна Марка Джейкобса.

Еріка Кікнадзе знялася в рекламній кампанії лінійки Heaven, яку Джейкобс запустив у 2020 році. Кампейн анонсує нову колекцію, яка надійде в продаж уже завтра, 9 вересня.

[ + – ] Еріка Кікнадзе у рекламному кампейні Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Речі Heaven від Джейкобса люблять багато зірок: серед них Лурдес Леон і Кейт Мосс.

А Еріка Кікнадзе стала однією з модних інфлюенсерів, які з'явилися на знімках.

Нагадаємо, Еріка Кікнадзе — дочка другої дружини Івана Урганта Наталії Кікнадзе, з якою популярний ведучий навчався в гімназії при Російському музеї в Санкт-Петербурзі.

[ + – ] Іван Ургант і Еріка Кікнадзе Фото: Instagram urgantcom

У Наталії Кікнадзе, крім Еріки, від першого шлюбу залишився син Ніко. У шлюбі з Іваном вона народила дочок Ніну та Валерію.

Еріка Кікнадзе давно живе в Нью-Йорку, навчалася в приватній артшколі Bedales у Гемпширі, де вивчала моду й живопис, зараз навчається в Parsons, на другому курсі факультету сучасного мистецтва та фотографії.

Дівчина цікавиться модою, хоче стати діджейкою та підробляє моделлю. Не виключено, що Джейкобс помітив її після того, як вона потрапила в популярний паблік вуличної моди Нью-Йорка @watchingnewyork.

[ + – ] Еріка Кікнадзе — пасербиця Івана Урганта Фото: Instagram e_ttg [ + – ] Еріка Кікнадзе — пасербиця Івана Урганта Фото: Instagram e_ttg

Іван Ургант любить свою пасербицю та щороку вітає її з днем народження, публікуючи в Instagram архівні знімки з веселими підписами.

"Щось неймовірно зворушливе та щемке, коли донька носить твої старі речі, і вони на ній сидять так само добре, як і колись на тобі", — пожартував він, вітаючи Еріку з днем народження днями.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іван Ургант, який упав у немилість у влади через своє негативне ставлення до війни в Україні, розпродає нерухомість у РФ. Не виключено, що незабаром ведучий змінить країну проживання.