Следующий в очереди на престол. Два главных претендента на британский трон

Фокус разбирался, кого из наследников британцы хотели бы видеть своим новым монархом.

Британия переживает тяжелые часы. Сегодня стало известно о смерти самой долгоправящей королевы в истории монархии. Умерла Елизавета II на 97 году жизни.

По традиции новым королем должен стать старший сын королевы — принц Чарльз. А после него — его старший сын принц Уильям. Фокус разбирался, кого из наследников британцы хотели бы видеть своим новым монархом.

Принц Чарльз

В честь своего Платинового юбилея правления Елизавета II представила подданным будущее монархии — своего старшего сына принца Чарльза и старшего внука принца Уильяма. Королева дала понять, что следующим в очереди на престол после ее смерти будет принц Уэльский. А его супруга Камилла Паркер-Боулз получит титул королевы-консорта.

73-летнего принца Чарльза трудно назвать любимцем публики. Старший сын Елизаветы II подпортил репутацию в 90-е годы, сделав несчастной одну из самых популярных женщин королевской семьи принцессу Диану. Об их неудачном браке говорили много лет, и принц Чарльз в этой истории представал не в самом выигрышном свете.

После трагической гибели принцессы Дианы королева позволила своему старшему сыну стать счастливым и женится повторно на той единственной женщине, которую он любил всю жизнь — Камилле Паркер-Боулз. Однако все это не улучшило рейтинги принца Чарльза.

[ + – ] Принц Уильям и Камила Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Испортили репутацию будущего короля и некоторые его политические высказывания и поступки. Среди них скандальная переписка с парламентом, которую предали огласке в 2013 году. Речь о 27 письмах, отправленных Чарльзом министрам в 2004 и 2005 годах. В переписке принц Уэльский обсуждал политические вопросы, сельское хозяйство, вопросы изменения климата и многое другое. После этого появились предположение, что Чарльз, как только станет королем, будет принимать активное участие в политической жизни страны и вмешиваться во все сферы общественной жизни Великобритании, игнорируя дистанцию по отношению к парламенту, которую обязан держать британский монарх. Все это противоречит вековым традициям и вызывает негативные эмоции у британцев.

Впрочем, у самого принца иное мнение на этот счет. В интервью для документального фильма BBC накануне своего 70-летия он подчеркнул, что не видит ничего странного в том, что король вмешивается в политику.

"Мне всегда было интересно, что значит вмешательство. Я всегда думал, что это мотивирует. И меня всегда приводили в недоумение вопросы, является ли вмешательством забота о старых районах города, о том, что там происходит, об условиях, в которых живут люди" — говорил принц.

Принц Уильям

Куда более достойным королем британские подданные сочли бы принца Уильяма — старшего внука Елизаветы II. У него репутация хорошего семьянина, доброго и заботливого родителя и любящего супруга — все те качества, которые делают его достойным претендентом на британский престол и которых так не хватает принцу Чарльзу.

К тому же принц Уильям молод, в отличие от своего родителя. Вместе с супругой, герцогиней Кембриджской, он видит будущее монархии в более современном ключе. Например, принц Уильям и Кейт считают, что королевская семья не должна тратить колоссальные суммы на поддержание определенного уровня жизни. Потому недавно они приняли решение перебраться в коттедж поменьше. Кроме того, принц и его семья при перелетах пользуются коммерческими авиарейсами, а не частным королевским экипажем.

[ + – ] Принц Уильям с детьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Еще одно преимущество Уильяма — его сдержанность. То качество, которого не хватает Чарльзу. И которое все, кроме будущего короля, считают важным для будущего монарха.

Кроме того, несмотря на высокий статус, принц Уильям не отличается высокомерием. При встрече с подданными он обычно держится просто, насколько позволяет протокол и с удовольствием обменивается впечатлениями и делится жизненным опытом. Любимая тема принца Уильяма — его дети. Он запросто говорит об их любимых игрушках, о чем они мечтают и чего боятся. Все это делает принца Уильяма в глазах подданных, в первую очередь, обычным человеком со своими радостями и тревогами.

Фокус ранее писал о том, что принц Чарльз планирует подать в суд на Меган Маркл.