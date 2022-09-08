Наступний у черзі на престол. Два головних претенденти на британський трон

Фокус розбирався, кого зі спадкоємців британці хотіли б бачити своїм новим монархом.

Британія переживає важкі часи. Сьогодні стало відомо про смерть найбільш довгоправлячої королеви в історії монархії. Померла Єлизавета ІІ на 97 році життя.

За традицією, новим королем має стати старший син королеви — принц Чарльз. А після нього — його старший син принц Вільям. Фокус розбирався, кого зі спадкоємців британці хотіли б бачити своїм новим монархом.

Принц Чарльз

На честь свого Платинового ювілею правління Єлизавета II представила підданим майбутнє монархії — свого старшого сина принца Чарльза та старшого онука принца Вільяма. Королева дала зрозуміти, що наступним у черзі на престол після її смерті буде принц Уельський. А його дружина Камілла Паркер-Боулз отримає титул королеви-консорта.

73-річного принца Чарльза важко назвати улюбленцем публіки. Старший син Єлизавети II зіпсував репутацію у 90-ті роки, зробивши нещасною одну з найпопулярніших жінок королівської родини принцесу Діану. Про їхній невдалий шлюб говорили багато років, і принц Чарльз у цій історії поставав не у найбільш виграшному світлі.

Після трагічної загибелі принцеси Діани королева дозволила своєму старшому синові стати щасливим і одружується повторно з тією єдиною жінкою, яку він любив усе життя — Каміллою Паркер-Боулз. Проте все це не покращило рейтинги принца Чарльза.

[ + – ] Принц Вільям та Каміла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Зіпсували репутацію майбутнього короля і деякі його політичні висловлювання та вчинки. Серед них скандальне листування з парламентом, яке оприлюднили в 2013 році. Йдеться про 27 листів, надісланих Чарльзом міністрам у 2004 та 2005 роках. У листуванні принц Уельський обговорював політичні питання, сільське господарство, питання зміни клімату та багато іншого. Після цього з'явилися припущення, що Чарльз, щойно стане королем, братиме активну участь у політичному житті країни і втручатися у всі сфери суспільного життя Великобританії, ігноруючи дистанцію до парламенту, яку зобов'язаний тримати британський монарх. Все це суперечить віковим традиціям та викликає негативні емоції у британців.

Втім, у самого принца інша думка щодо цього. В інтерв'ю для документального фільму ВВС напередодні свого 70-річчя він наголосив, що не бачить нічого дивного в тому, що король втручається в політику.

"Мені завжди було цікаво, що означає втручання. Я завжди думав, що це мотивує. І мене завжди дивували питання, чи є втручанням турбота про старі райони міста, про те, що там відбувається, про умови, в яких живуть люди", — казав принц.

Принц Вільям

Набгато більш гідним королем британські піддані визнали б принца Вільяма — старшого онука Єлизавети II. У нього репутація хорошого сім'янина, доброго і дбайливого батька і люблячого чоловіка — усі ті якості, які роблять його гідним претендентом на британський престол і яких не вистачає принцу Чарльзу.

До того ж принц Вільям молодий, на відміну свого батька. Разом з дружиною, герцогинею Кембриджською, він бачить майбутнє монархії у сучаснішому ключі. Наприклад, принц Вільям та Кейт вважають, що королівська родина не повинна витрачати колосальні суми на підтримку певного рівня життя. Тому нещодавно вони вирішили перебратися в котедж поменше. Крім того, принц та його родина при перельотах користуються комерційними авіарейсами, а не приватним королівським екіпажем.

[ + – ] Принц Вільям з дітьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Ще одна перевага Вільяма — його стриманість. Це саме та якість, якої не вистачає Чарльзу. І яку всі, окрім майбутнього короля, вважають важливою для майбутнього монарха.

Крім того, незважаючи на високий статус, принц Вільям не відрізняється зарозумілістю. Під час зустрічі з підданими він зазвичай тримається просто, наскільки дозволяє протокол, та із задоволенням обмінюється враженнями і ділиться життєвим досвідом. Улюблена тема принца Вільяма — його діти. Він просто говорить про їхні улюблені іграшки, про що вони мріють і чого бояться. Все це робить принца Вільяма в очах підданих насамперед звичайною людиною зі своїми радощами і тривогами.

Фокус раніше писав, що принц Чарльз планує подати до суду на Меган Маркл.