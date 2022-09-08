Джуд Лоу вместе с сыном стал лицом бренда Brioni

Для Раффа и Джуда это уже вторая совместная работа для итальянского модного дома

Итальянский модный Дом Brioni представил рекламную кампанию сезона осень-зима 2022/2023. И пригласил, пожалуй, самых известных сына и отца: актера Джуда Лоу и его сына Раффа. Снимки появились во всех соцсетях бренда.

Это уже второй раз, когда отец и сын Лоу вместе снимаются для рекламного кампейна Brioni. В доме моды уже отметили, что серия рекламных роликов и снимков Аннемарики ван Дриммелен подчеркивает природную харизму актера и мастерство портных Brioni.

[ + – ] Джуд Лоу в костюме Brioni Фото: Brioni

[ + – ] Рафферти Лоу в костюме Brioni Фото: Brioni

Тем более, что Джуд Лоу и Рафферти Лоу часто появлялись на светских мероприятиях именно в костюмах этого итальянского дома моды, что было лучшим пиаром. Ведь Джуд Лоу известен своим потрясающим чувством стиля и умением сочетать самые неподходящие на первый взгляд предметы одежды.

Фото: Brioni

[ + – ] Джуд Лоу с сыном Рафферти Фото: Brioni

"Джуд и Рафф в очередной раз подтвердили, что идеально подходят для Brioni, ведь они оба олицетворяют разные аспекты того, что значит быть современным джентльменом", — отметил Норберт Штумпфль, директор по дизайну Brioni.

Сам актер уже поблагодарил фотографа Аннемарику, сказав, что ему было очень комфортно с ней работать.

[ + – ] Джуд Лоу для Brioni Фото: Brioni

"Она показала личную сторону моих отношений с Раффом. Мы чувствовали себя непринужденно на съемочной площадке и в одежде Brioni", – сказал Джуд Лоу.

А Рафф признался, что ему просто нравилось примерять удобные и красивые костюмы.

Напомним, Айрис Лоу, дочь актера, также пробует себя в модельном бизнесе. Она недавно сменила имидж, очень коротко обрезав волосы, и теперь примеряет самые экстравагантные наряды от мировых брендов.