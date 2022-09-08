Джуд Лоу разом із сином став обличчям бренду Brioni
Для Раффа та Джуда це вже друга спільна робота для італійського модного дому.
Італійський модний дім Brioni представив рекламну кампанію сезону осінь-зима 2022/2023. І запросив, мабуть, найвідоміших сина й батька — актора Джуда Лоу та його сина Раффа. Знімки з'явилися в усіх соцмережах бренду.
Це вже вдруге, коли батько та син Лоу разом знімаються для рекламного кампейну Brioni. У домі моди вже зазначили, що серія рекламних роликів і знімків Аннемаріки ван Дріммелен підкреслює природну харизму актора та майстерність кравців Brioni.
Тим більше, що Джуд Лоу та Рафферті Лоу часто з'являлися на світських заходах саме в костюмах цього італійського дому моди, що було найкращим піаром. Адже Джуд Лоу відомий своїм приголомшливим почуттям стилю та вмінням поєднувати найневідповідніші на перший погляд предмети одягу.
"Джуд і Рафф укотре підтвердили, що ідеально підходять для Brioni, адже вони обоє уособлюють різні аспекти того, що означає бути сучасним джентльменом", — зазначив Норберт Штумпфль, директор із дизайну Brioni.
Сам актор уже подякував фотографці Аннемаріці, сказавши, що йому було дуже комфортно з нею працювати.
"Вона показала особистий бік моїх стосунків із Раффом. Ми почувалися невимушено на знімальному майданчику та в одязі Brioni", — сказав Джуд Лоу.
А Рафф зізнався, що йому просто подобалося приміряти зручні та гарні костюми.
Нагадаємо, Айріс Лоу, дочка актора, також пробує себе в модельному бізнесі. Вона нещодавно змінила імідж, дуже коротко обрізавши волосся, і тепер приміряє найекстравагантніші вбрання від світових брендів.