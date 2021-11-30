Діти Джуда Лоу вийшли на червону доріжку у стильних образах

Уже дорослі діти Джуда Лоу вразили публіку своїми екстравагантними нарядами

Донька та син 48-річного британського актора театру та кіно Девіда Джуда Лоу отримали можливість вийти на червону доріжку. 21-річна Айріс Лоу та 25-річний Рафферті Лоу з'явилися на заході вручення премії Fashion Awards разом зі своєю матір'ю. Зазначимо, що Айріс та Рафферті це діти Джуда Лоу від англійської акторки Сейді Фрост, з якою той був у шлюбі з 1997 по 2003 роки. Окрім старших дітей, у пари народився ще син Руді Індіан Отіс Лоу, якому наразі 19 років.

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Донька Джуда Лоу 21-річна Айріс нещодавно отримала контракт від великого модельного агентства IMG. На червоній доріжці вона з'явилася в образі воїна. Зокрема на юній моделі був корсет, прикрашений металевими зміями, довга спідниця з розрізом на нозі. Як аксесуар Айріс обрала браслет у формі металевої змії, що обвивала її руку.

25-річний Рафферті обрав чорний незвичайний костюм, адже замість сорочки під піджаком з розрізаними рукавами був сітчастий джемпер.

Їхня мати, акторка Сейді Фрост, обрала персикову вельветову довгу сукню.

[ + – ] Айріс Лоу, Рафферті Лоу та Сейді Фрост на Fashion Awards

Нагадаємо, навесні 2021 року стало відомо, що актор Джуд Лоу з'явиться в образі капітана Крюка в адаптації анімаційного фільму студії Walt Disney Pictures "Пітер Пен" 1953 року, вихід якого заплановано на стрімінговому сервісі Disney+ у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що дочку Джуда Лоу Айріс розкритикували за вибір відвертої чорної сукні від Roberto Cavalli, у якій вона вийшла на червону доріжку в Мілані.