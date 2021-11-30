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Діти Джуда Лоу вийшли на червону доріжку у стильних образах

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Джуд Лоу
Фото: https://www.instagram.com/p/CWiaK84jpIB/?utm_medium=copy_link | Джуд Лоу

Уже дорослі діти Джуда Лоу вразили публіку своїми екстравагантними нарядами

Донька та син 48-річного британського актора театру та кіно Девіда Джуда Лоу отримали можливість вийти на червону доріжку. 21-річна Айріс Лоу та 25-річний Рафферті Лоу з'явилися на заході вручення премії Fashion Awards разом зі своєю матір'ю. Зазначимо, що Айріс та Рафферті це діти Джуда Лоу від англійської акторки Сейді Фрост, з якою той був у шлюбі з 1997 по 2003 роки. Окрім старших дітей, у пари народився ще син Руді Індіан Отіс Лоу, якому наразі 19 років.

Донька Джуда Лоу 21-річна Айріс нещодавно отримала контракт від великого модельного агентства IMG. На червоній доріжці вона з'явилася в образі воїна. Зокрема на юній моделі був корсет, прикрашений металевими зміями, довга спідниця з розрізом на нозі. Як аксесуар Айріс обрала браслет у формі металевої змії, що обвивала її руку.

25-річний Рафферті обрав чорний незвичайний костюм, адже замість сорочки під піджаком з розрізаними рукавами був сітчастий джемпер.

Їхня мати, акторка Сейді Фрост, обрала персикову вельветову довгу сукню.

Айріс Лоу, Рафферті Лоу та Сейді Фрост на Fashion Awards

Нагадаємо, навесні 2021 року стало відомо, що актор Джуд Лоу з'явиться в образі капітана Крюка в адаптації анімаційного фільму студії Walt Disney Pictures "Пітер Пен" 1953 року, вихід якого заплановано на стрімінговому сервісі Disney+ у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що дочку Джуда Лоу Айріс розкритикували за вибір відвертої чорної сукні від Roberto Cavalli, у якій вона вийшла на червону доріжку в Мілані.