Дети Джуда Лоу вышли на красную дорожку в стильных образах

Уже взрослые дети Джуда Лоу поразили публику своими экстравагантными нарядами.

Дочь и сын 48-летнего британского актера театра и кино Дэвида Джуда Лоу, 21-летняя Айрис и 25-летний Рафферти, появились на мероприятии по случаю вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне вместе со своей матерью, актрисой Сэйди Фрост.

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Айрис делает первые шаги в модельной карьере и недавно подписала контракт с престижным агентством IMG. На красной дорожке она появилась в образе амазонки: девушка надела корсет, украшенный металлическими змеями и длинную юбку с разрезом на ноге. Как аксессуар Айрис выбрала браслет в форме металлической змеи, обвивающей ее руку. Образ она дополнила высокими коричневыми сапогами.

Рафферти позировал фотографам в черном необычном костюме с разрезами на рукавах, а под пиджак надел сетчатый джемпер.

Их мать выбрала для красной дорожки персиковое вельветовое платье в пол с плиссированной юбкой и оборками на лифе.

Айриса и Рафферти Сэйди Фрост родила во время брака с Джудом Лоу, который длился с 1997 по 2003 годы. Кроме старших детей, у пары есть еще сын Руди Индиан Отис Лоу, которому сейчас 19 лет.

[ + – ] Айрис Лоу, Рафферти Лоу и Сэйди Фрост на Fashion Awards 2021

Напомним, что весной 2021 года стало известно, что актер Джуд Лоу появится в образе капитана Крюка в адаптации анимационного фильма студии Walt Disney Pictures "Питер Пен" 1953 года, выход которого запланирован на стриминговом сервисе Disney+ в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что дочь Джуда Лоу Айрис подверглась критике за выбор откровенного черного платья от Roberto Cavalli, в котором она вышла на красную дорожку в Милане.