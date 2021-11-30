Fashion Awards 2021: самые интересные образы модного "Оскара"

Многие гости церемонии с удовольствием облачились в вещи с цветочным принтом. Большинство нарядов объединяло то, что их шили британские дизайнеры.

В Лондоне состоялась церемония награждения премией Fashion Awards 2021, на которой Британский модный сонет вручил заслуженные статуэтки самым заметным деятелям фэшн-индустрии. Не удивительно, что на модный "Оскар" звезды тщательно выбирали наряды, чтобы поражать воображение публики. Фокус собрал самые интересные образы мероприятия.

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Приянка Чопра и Ник Джонас

Болливудская актриса, которая вышла замуж за американского певца Ника Джонаса, сверкала на ковровой дорожке королевского Альберт-холла в Лондоне в комбинезоне в цветах, закрывающем ее телос головы до кончиков пальцев на ногах от Richard Quinn. В комплекте к нему шел жакет объемными рукавами и с длинным шлейфом, который то и дело актрисе поправлял заботливый супруг. Свой наряд она завершила бриллиантовым ожерельем и свисающими серьгами.

[ + – ] Ник Джонас и Приянка Чопра

Ник был в черном костюме с вырезом на лацканах, двубортным пиджаком и брюками свободного кроя. Он сочетал его с красным топом с круглым вырезом, соответствующим нагрудным платком и яркими красными ботинками с разрезным носком от Maison Margiela.

Дуа Липа

26-летняя певица Дуа Липа выглядела не по годам взрослой в элегантном креольском черном платье с корсетом и раздельными рукавами, оставляющими оголенными плечи, от Maximilian Davis, которое для нее подобрал ее стилист Лоренцо Посокко, сделав реверанс в сторону моды 2000-ых. Юбка прямого кроя чуть расширялась к низу, а в целом наряд представлял собой демонстрацию спокойно роскоши. Драгоценности Tiffany & Co.и черный чокер из того же материала, что и платье, завершили образ артистки.

[ + – ] Дуа Липа

Рина Саваяма

Японская и британская певица и автор песен Рина Саваяма была одной из самых заметных персон на ковровой дорожке Fashion Awards 2021. Она появилась на публике в закрытом синем платье от Richard Quinn с цветочным принтом с огромной юбкой, надетой на обручи. Образ она дополнила роскошными серьгами и клатчем в цвет платью.

[ + – ] Рина Саваяма

Винни Харлоу

27-летняя канадская модель излучала уверенность на красной ковровой дорожке, продемонстрировав смелый, и, что главное, подходящий к лондонской температуре образ из трех частей.

Стеганный светло-бежевый наряд, созданный Вероникой Леони для коллекции 2 Moncler 1952 года, состоял из стеганого топа-бандо, съемных рукавов и макси-юбки. Образ Винни дополнила высокими бежевыми перчатками, серьгами, эффектнымы ожерельями, одно из которых имело форму змеи, и подобрала туфли с открытой пяткой в тон наряду.

[ + – ] Винни Харлоу

Лили Аллен

Британская певица Лили Аллен блистала на церемонии в лавандово-серебристом атласном комбинезоне Fendi из коллекции весна-лето 2022, состоящем из смокинга без рукавов, украшенного поясом с завязками, и широких брюк с выточками. В качестве украшений она выбрала золотые серьги-кольца, серебряный браслет и множество колец.

[ + – ] Лили Аллен в комбинезоне Fendi

Напомним, теннисистка Мария Шарапова появилась на премии в платье, созданном из переработанных пластиковых бутылок, а Деми Мур надела наряд, облегающий ее фигуру.