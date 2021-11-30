59-летняя Деми Мур снова удивила всех своей внешностью на красной дорожке

Бывшая жена Брюса Уиллиса показала всем, что находится в прекрасной форме.

Голливудская актриса Деми Мур, которая 11 ноября отметила свое 59-летие, продолжает демонстрировать поклонникам, что время над ней не имеет власти. Она появилась на красной дорожке церемонии вручения награды Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, заставив всех снова говорить о ее внешности. Снимком с мероприятия актриса поделилась в сторис на своей странице в соцсети.

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[ + – ] Деми Мур и Том Дейли Фото: Скриншот

На церемонию Деми Мур надела облегающее черное платье-омбре от Fendi длиной ниже колена, с открытыми плечами, украшенное кристаллами и черным шлейфом. Образ дополняли длинные кожаные перчатки, такого же цвета туфли на оригинальном каблуке с закругленным мыском и клатч.

Что касается лица Деми, то на нем практически не было морщин, которые бы выдавали ее возраст, и фанаты актрисы отметили ее цветущий вид.

[ + – ] Деми Мур в объективе фотографов британского Vogue

Деми Мур не только посетила премию, но и поднялась на сцену с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Томом Дейли, чтобы вручить награду Leader of Change Creativity Киму Джонсу за его работу с Dior Men и Fendi.

[ + – ] Дизайнер Ким Джонс похвастался наградами

Как известно, актриса питает особую любовь к модному дому Fendi и даже открывала в январе 2021-го показ этого бренда. Тогда же она стала объектом пристального внимания СМИ из-за своего лица. Журналисты и поклонники заподозрили звезду в злоупотреблении пластической хирургией, однако Деми Мур опровергла все домыслы.

До 2016 года эта церемония, известная как British Fashion Awards, была впервые учреждена в 1989 году с целью привлечь внимание к тем, кто вносит впечатляющий вклад в индустрию. Fashion Awards – самый важный вечер в повестке дня британского стиля.

Напомним, Деми Мур снялась в рекламе купальников вместе со своими дочерьми, а также показала, кто скрашивает ее одиночество.