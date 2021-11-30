59-річна Демі Мур знову здивувала всіх своєю зовнішністю на червоній доріжці

Колишня дружина Брюса Вілліса показала всім, що перебуває у чудовій формі.

Голлівудська акторка Демі Мур, яка 11 листопада відзначила своє 59-річчя, продовжує демонструвати шанувальникам, що час над нею не має влади. Вона з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення нагороди Fashion Awards 2021 у Королівському Альберт-Холі в Лондоні, змусивши всіх знову говорити про її зовнішність. Знімком із заходу акторка поділилася у сторіз на своїй сторінці у соцмережі.

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[ + – ] Демі Мур та Том Дейлі Фото: Скриншот

На церемонію Демі Мур одягла приталену чорну сукню-омбре від Fendi завдовжки нижче коліна, з відкритими плечима, прикрашену кристалами та чорним шлейфом. Образ доповнювали довгі шкіряні рукавички, такого ж кольору туфлі на оригінальному підборі із закругленим миском та клатч.

Що стосується обличчя Демі, то на ньому практично не було зморшок, які видавали б її вік, і фанати акторки відзначили її квітучий вигляд.

[ + – ] Демі Мур в об'єктиві фотографів британського Vogue

Демі Мур не лише відвідала премію, а й піднялася на сцену з олімпійським чемпіоном зі стрибків у воду Томом Дейлі, щоб вручити нагороду Leader of Change Creativity Кіму Джонсу за його роботу з Dior Men та Fendi.

[ + – ] Дизайнер Кім Джонс похвалився нагородами

Як відомо, акторка має особливу любов до модного будинку Fendi і навіть відкривала в січні 2021-го показ цього бренду. Тоді ж вона стала об'єктом пильної уваги ЗМІ через своє обличчя. Журналісти та шанувальники запідозрили зірку у зловживанні пластичною хірургією, проте Демі Мур спростувала всі домисли.

До 2016 року ця церемонія, відома як British Fashion Awards, була вперше заснована в 1989 році з метою привернути увагу до тих, хто робить значний внесок в індустрію. Fashion Awards – найважливіший вечір на порядку денному британського стилю.

Нагадаємо, Демі Мур знялася в рекламі купальників разом зі своїми дочками, а також показала, хто прикрашає її самотність.