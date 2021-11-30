Fashion Awards 2021: найцікавіші образи модного "Оскара"

Багато гостей церемонії із задоволенням одяглися в речі з квітковим принтом. Більшість нарядів поєднувало те, що їх шили британські дизайнери.

У Лондоні відбулася церемонія нагородження премією Fashion Awards 2021, на якій Британський модний сонет вручив заслужені статуетки найпомітнішим діячам фешн-індустрії. Не дивно, що на модний "Оскар" зірки ретельно обирали вбрання, щоб вражати публіку. Фокус зібрав найцікавіші образи заходу.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас

Болівудська акторка, яка вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса, виблискувала на килимовій доріжці королівського Альберт-холу в Лондоні в комбінезоні в квітах, що закриває її голову до кінчиків пальців на ногах від Richard Quinn. У комплекті до нього йшов жакет з об'ємними рукавами і з довгим шлейфом, який акторці поправляв турботливий чоловік. Своє вбрання вона завершила діамантовим намистом і сережками, що звисають.

[ + – ] Нік Джонас і Пріянка Чопра

Нік був у чорному костюмі з вирізом на лацканах, двобортним піджаком і брюками вільного крою. Він поєднував його з червоним топом із круглим вирізом, відповідною нагрудною хусткою та яскравими червоними черевиками з розрізним носком від Maison Margiela.

Дуа Ліпа

26-річна співачка Дуа Ліпа виглядала не за роками дорослою в елегантній креольській чорній сукні з корсетом і роздільними рукавами, що залишали оголені плечі, від Maximilian Davis, яку для неї підібрав її стиліст Лоренцо Посокко, зробивши реверанс у бік моди. Спідниця прямого крою трохи розширювалася до низу, а в цілому вбрання являло собою демонстрацію спокійної розкоші. Дорогоцінності Tiffany & Co. і чорний чокер із того ж матеріалу, що й сукня, завершили образ артистки.

[ + – ] Дуа Ліпа

Ріна Саваяма

Японська та британська співачка й авторка пісень Ріна Саваяма була однією з найпомітніших персон на килимовій доріжці Fashion Awards 2021. Вона з'явилася на публіці в закритій синій сукні від Richard Quinn із квітковим принтом із величезною спідницею, одягненою на обручі. Образ вона доповнила розкішними сережками та клатчем у колір сукні.

[ + – ] Ріна Саваяма

Вінні Гарлоу

27-річна канадська модель випромінювала впевненість на червоній килимовій доріжці, продемонструвавши сміливий образ із трьох частин і, що головне, він підходить до лондонської температури.

Стьобане світло-бежеве вбрання, створене Веронікою Леоні для колекції 2 Moncler 1952 року, складалося зі стьобаного топа-бандо, знімних рукавів і максіспідниці. Вінні доповнила високими бежевими рукавичками, сережками, ефектними намистами, одне з яких мало форму змії, і підібрала туфлі з відкритою п'ятою в тон наряду.

[ + – ] Вінні Гарлоу

Лілі Аллен

Британська співачка Лілі Аллен сяяла на церемонії в лавандово-сріблястому атласному комбінезоні Fendi з колекції весна-літо 2022, що складається зі смокінгу без рукавів, прикрашеного поясом із зав'язками, та широких штанів із виточками. Як прикраси вона обрала золоті сережки-кільця, срібний браслет і безліч каблучок.

[ + – ] Лілі Аллен у комбінезоні Fendi

Нагадаємо, тенісистка Марія Шарапова з'явилася на премії у сукні, створеній із перероблених пластикових пляшок, а Демі Мур одягла вбрання, що обтягує її фігуру.