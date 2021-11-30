Fashion Awards 2021: найцікавіші образи модного "Оскара"
Багато гостей церемонії із задоволенням одяглися в речі з квітковим принтом. Більшість нарядів поєднувало те, що їх шили британські дизайнери.
У Лондоні відбулася церемонія нагородження премією Fashion Awards 2021, на якій Британський модний сонет вручив заслужені статуетки найпомітнішим діячам фешн-індустрії. Не дивно, що на модний "Оскар" зірки ретельно обирали вбрання, щоб вражати публіку. Фокус зібрав найцікавіші образи заходу.
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Болівудська акторка, яка вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса, виблискувала на килимовій доріжці королівського Альберт-холу в Лондоні в комбінезоні в квітах, що закриває її голову до кінчиків пальців на ногах від Richard Quinn. У комплекті до нього йшов жакет з об'ємними рукавами і з довгим шлейфом, який акторці поправляв турботливий чоловік. Своє вбрання вона завершила діамантовим намистом і сережками, що звисають.
Нік був у чорному костюмі з вирізом на лацканах, двобортним піджаком і брюками вільного крою. Він поєднував його з червоним топом із круглим вирізом, відповідною нагрудною хусткою та яскравими червоними черевиками з розрізним носком від Maison Margiela.
Дуа Ліпа
26-річна співачка Дуа Ліпа виглядала не за роками дорослою в елегантній креольській чорній сукні з корсетом і роздільними рукавами, що залишали оголені плечі, від Maximilian Davis, яку для неї підібрав її стиліст Лоренцо Посокко, зробивши реверанс у бік моди. Спідниця прямого крою трохи розширювалася до низу, а в цілому вбрання являло собою демонстрацію спокійної розкоші. Дорогоцінності Tiffany & Co. і чорний чокер із того ж матеріалу, що й сукня, завершили образ артистки.
Ріна Саваяма
Японська та британська співачка й авторка пісень Ріна Саваяма була однією з найпомітніших персон на килимовій доріжці Fashion Awards 2021. Вона з'явилася на публіці в закритій синій сукні від Richard Quinn із квітковим принтом із величезною спідницею, одягненою на обручі. Образ вона доповнила розкішними сережками та клатчем у колір сукні.
Вінні Гарлоу
27-річна канадська модель випромінювала впевненість на червоній килимовій доріжці, продемонструвавши сміливий образ із трьох частин і, що головне, він підходить до лондонської температури.
Стьобане світло-бежеве вбрання, створене Веронікою Леоні для колекції 2 Moncler 1952 року, складалося зі стьобаного топа-бандо, знімних рукавів і максіспідниці. Вінні доповнила високими бежевими рукавичками, сережками, ефектними намистами, одне з яких мало форму змії, і підібрала туфлі з відкритою п'ятою в тон наряду.
Лілі Аллен
Британська співачка Лілі Аллен сяяла на церемонії в лавандово-сріблястому атласному комбінезоні Fendi з колекції весна-літо 2022, що складається зі смокінгу без рукавів, прикрашеного поясом із зав'язками, та широких штанів із виточками. Як прикраси вона обрала золоті сережки-кільця, срібний браслет і безліч каблучок.
Нагадаємо, тенісистка Марія Шарапова з'явилася на премії у сукні, створеній із перероблених пластикових пляшок, а Демі Мур одягла вбрання, що обтягує її фігуру.